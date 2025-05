Lancement à Rabat de la semaine de promotion économique de la République Centrafricaine au Maroc

La semaine de promotion économique de la République Centrafricaine (RCA) au Maroc a été lancée, lundi à Rabat, en vue de promouvoir le potentiel économique de la République Centrafricaine au Royaume dans divers secteurs d’activité et favoriser le développement des partenariats d’affaires gagnant-gagnant entre opérateurs marocains et centrafricains.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions mises en œuvre par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, en vue d'accompagner la diplomatie économique du Royaume à l’échelle continentale, à travers notamment l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) et ses partenaires tels que la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), Casablanca Finance City (CFC) et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).



Au menu de la semaine de promotion économique de la RCA au Maroc figurent des rencontres à Rabat, Casablanca et Laâyoune avec des établissements publics et des opérateurs économiques privés, la CGEM et des fédérations sectorielles, le GPBM, le CFC et son écosystème d’entreprises, ainsi que le Centre Régional d’investissement (CRI) de Laâyoune, rapporte la MAP.



Ces rencontres permettront de présenter le potentiel économique en RCA et les principaux secteurs d’investissement, notamment dans les infrastructures, l’agriculture, l’énergie, les mines et les services financiers.



Le lancement de cette semaine économique au Maroc s'est déroulée lors d'une réunion présidée par l'ambassadeur directeur général de l’AMCI, Mohamed Methqal. Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur le renforcement du partenariat économique entre le Maroc et la RCA pour être en phase avec les ambitions prônées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, et le Président Faustin-Archange Touadéra.



Conduite par le ministre conseiller à la Présidence de la République Centrafricaine, Lazare Doukoula, la délégation économique centrafricaine est composée également du chargé de mission au ministère des Mines et de l’hydraulique, Guebanda Sylvain, du Vice-Président du Patronat centrafricain, Lawson Theodore et de plusieurs hauts responsables des secteurs public et privé.



La présence de cette délégation de haut niveau témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leurs relations économiques et de contribuer à développer les échanges économiques et à attirer davantage d’investissements.