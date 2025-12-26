Transactions : Saham Paiements acquiert une partie du portefeuille commerçants du CMI

Saham Paiements, filiale de Saham Bank opérant sur le marché des paiements électroniques par carte, s'apprête à reprendre une partie du portefeuille commerçants du Centre Monétique Interbancaire (CMI), dans le cadre de la modernisation des activités de paiement au Maroc.



Cette évolution s'inscrit dans la volonté d'ouvrir davantage le marché à la concurrence entre Etablissements de paiement, afin de favoriser la diversification des offres et de stimuler l'innovation au service des commerçants marocains, indique Saham dans un communiqué.

Saham Paiements s'aligne pleinement sur cette dynamique, et l'acquisition en cours d'une partie du portefeuille commerçants du CMI représente une étape clé dans son développement, relève la même source.



Cette acquisition permettra d'accélérer le déploiement de solutions modernes, simples et adaptées aux besoins de tous les segments de marché dans le domaine des paiements par carte, rapporte la MAP.



Saham Paiements propose des solutions intégrées combinant accompagnement personnalisé et technologies de paiement innovantes, afin de soutenir le développement de l'activité commerciale de ses clients et de simplifier la gestion quotidienne de leurs paiements électroniques, que ce soit via les Terminaux de paiement électroniques ou en e-commerce.



A travers cette opération, Saham Paiements réaffirme son engagement à jouer un rôle actif dans la transformation du secteur des paiements au Maroc, en plaçant la qualité de service, la proximité et l'innovation au cœur de sa mission.



"L'évolution du marché de l'acceptation monétique ouvre une nouvelle ère pour les solutions de paiement au Maroc. La reprise d'une partie des contrats commerciaux du CMI nous donne l'opportunité d'accompagner cette transition avec une approche centrée sur la valeur ajoutée pour nos commerçants, fondée sur l'innovation et la transparence", a indiqué le directeur général de Saham Paiements, Mohamed El Morabit, cité par le communiqué.