Laâyoune: Focus sur le rôle de la technologie et de l'IA dans la protection des droits de l'Homme

Le rôle de la technologie et de l'intelligence artificielle (IA) dans la protection des droits de l'Homme a été mis en exergue lors d'une rencontre organisée récemment à Laâyoune, à l'initiative de l'Observatoire du Sahara pour la paix, la démocratie et les droits de l'Homme (OSPDH).



Tenue à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'Homme, sous le signe "La digitalisation pour le changement : trois ans de plaidoyer numérique en faveur des droits de l’Homme", cette rencontre a été l'occasion de présenter le bilan triennal de l'action de l'OSPDH en matière de plaidoyer numérique dans le domaine des droits de l'Homme.



A cette occasion, la présidente de l'OSPDH, Aïcha Duihi, a passé en revue les réalisations et les défis du plaidoyer numérique, ainsi que les initiatives futures sur lesquelles l’Observatoire s’appuiera pour renforcer la protection des droits de l’Homme, via le recours aux technologies de pointe.



Elle a également indiqué que l'Observatoire a organisé une série d'ateliers de formation, au profit des étudiants en médias sur la création de contenus ayant trait aux droits de l'Homme, ainsi que sur le plaidoyer numérique, afin de leur permettre d'utiliser leurs compétences médiatiques au profit des questions des droits de l'Homme.



De même, Mme Duihi a fait savoir qu'une rencontre a été tenue avec des universitaires dans le domaine des droits de l'Homme, des journalistes, des experts en technologie et des acteurs de la société civile, autour du plaidoyer numérique en faveur de la promotion des droits de l'Homme, au cours de laquelle l'accent a été mis sur la nécessité d’enrichir le débat sur l'utilisation des technologies numériques, en tant qu'outil primordial pour assurer la protection des droits humains.