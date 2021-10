La vie américaine de Colin Powell

Colin Powell, ancien conseiller américain à la sécurité nationale, président du Joint Chiefs of Staff et secrétaire d'Etat, décédé cette semaine à l'âge de 84 ans, était un Américain par excellence, fils d'immigrés. Il était toujours optimiste, quelqu'un qui conseillait "de ne pas prendre conseil de vos peurs ou de vos opposants" et que "l'optimisme perpétuel est un multiplicateur de force".



Au moins 15 millions de personnes sont aujourd'hui apatrides et des millions d'autres sont menacées d'exclusion nationale. La question de l'apatridie requiert donc une attention urgente, tout comme les travaux d'histoire qui éclairent le problème.



Nous sommes tous encadrés par nos expériences tôt dans la vie, et Powell ne faisait pas exception. Pour lui, c'était la guerre du Vietnam, où il a effectué deux tournées en tant que jeune officier de l'armée. Il a pris pleinement conscience de la façon dont une politique et un leadership médiocres pouvaient coûter des vies et détruire des institutions, et s'est méfié des abstractions mondiales imaginées à Washington et mises en œuvre à l'autre bout du monde. Avec son expérience militaire directe, la guerre pour Powell n'était jamais moins que réelle.



L'expérience de Powell au Vietnam a profondément influencé sa réflexion en tant que décideur politique. Cela s'est reflété dans la « Doctrine Powell », qui a établi des critères à prendre en compte avant l'utilisation de la force militaire. C'était un plaidoyer pour employer la force militaire avec prudence, voire pas du tout. La guerre pour Powell était un dernier recours. Articulée au lendemain de la guerre du Golfe classique axée sur le champ de bataille et au milieu des débats sur des interventions moins traditionnelles dans les Balkans et en Somalie, la doctrine Powell appelait à poser des questions précises et à y répondre.



Y a-t-il des objectifs importants et clairs que la force militaire peut mieux accomplir ? Les avantages probables dépasseraient-ils les coûts attendus ? Comment l'utilisation initiale de la force militaire changerait-elle la situation et qu'est-ce qui s'ensuivrait ?

C'est cette dernière question qui a déclenché sa référence, à l'approche de la guerre d'Irak de 2003, à la règle de la «Poterie Grange» : si vous la transgressez, vous la possédez. Powell a compris que la mesure d'une intervention n'était pas comment elle avait commencé mais comment elle s'était terminée.



J'ai travaillé en étroite collaboration avec Powell lorsqu'il était président du Joint Chiefs of Staff et j'ai travaillé pour le Conseil de sécurité nationale sous le président George HW Bush, et encore lorsqu'il était secrétaire d'Etat et que je dirigeais son équipe de planification des politiques sous le président George W. Bush. . (Powell a également été membre du Council on Foreign Relations pendant 35 ans et a siégé à son conseil d'administration de 2006 à 2016.) Il était particulièrement mal à l'aise avec un recours limité à la force pour signaler les adversaires, plutôt que des recours importants à la force pour les submerger. Cela l'a conduit à embrasser la guerre du Golfe de 1990-91 seulement après que le premier président Bush lui ait donné les troupes et l'équipement qu'il avait demandés. La même série de questions a conduit Powell à déconseiller de se rendre à Bagdad en 1991 et à se méfier d'entrer en guerre contre l'Irak une décennie plus tard sous le second président Bush.



Powell a-t-il toujours bien compris ? Bien sûr que non. Le plus gros défaut de son dossier a été sa comparution en tant que secrétaire d'Etat devant le Conseil de sécurité des Nations unies en février 2003 pour plaider en faveur d'une intervention militaire en Irak. Comme nous le savons maintenant, ce que le dictateur irakien, Saddam Hussein, cachait aux inspecteurs internationaux, ce n'était pas des armes de destruction massive (ADM), mais le fait qu'il n'en possédait pas.



Le processus qui a conduit à la déclaration de Powell à l'ONU est instructif. Compte tenu d'un script que le bureau du vice-président Dick Cheney avait préparé quelques jours auparavant, Powell a insisté pour que la communauté du renseignement examine et valide chaque mot. En fin de compte, plus de 90% du projet initial a été modifié ou éliminé. Powell a clairement indiqué qu'il ne prononcerait que des remarques fondées sur ce que le gouvernement savait et, compte tenu de l'incertitude inhérente à de nombreuses informations, sur ce qu'il jugeait correct.



Nous savons maintenant que la déclaration était en partie inexacte, en raison de ce que l'on appelle le « biais de confirmation ». En supposant que Saddam Hussein possédait des ADM, les analystes du renseignement et les décideurs avaient tendance à consacrer le plus d'attention aux informations qui semblaient confirmer leurs prémisses et à écarter les informations qui ne le faisaient pas.



Ce qui manque à la plupart des critiques, c'est que Powell s'est donné beaucoup de mal pour établir la vérité et que ce qu'il a dit était ce qu'il pensait être vrai. On peut se tromper sans intention malveillante. De plus, ce serait mal interpréter l'histoire que de tenir Powell pour responsable de la guerre coûteuse et malavisée qui a suivi. Seul parmi les conseillers principaux de George W. Bush, il n'a pas insisté et, comme les événements ultérieurs l'ont montré, Bush était prêt à entrer en guerre sans beaucoup de soutien international. En fin de compte, les efforts de Powell à l'ONU ne sont pas essentiels pour comprendre pourquoi et comment les Etats-Unis sont entrés en guerre.



Après avoir quitté le gouvernement, Powell s'est prononcé contre la dérive illibérale qui était venue caractériser le parti républicain. Il est resté jusqu'au bout un homme de modération et de caractère. En cela, il ressemblait à plusieurs de ses contemporains, dont Brent Scowcroft et George P. Shultz , tous deux décédés récemment. Malheureusement pour les Etats-Unis et le monde, rares sont ceux dans la vie publique américaine aujourd'hui qui peuvent prendre leur place.



Par Richard Haass

Président du Council on Foreign Relation et précédemment directeur de la planification politique pour le département d'Etat américain (2001-2003).