Les stades du Maroc portent-ils des noms qui honorent son histoire et sa culture ?

Alors que le Maroc se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030, tous les regards sont tournés vers les stades nationaux qui font l'objet d'une rénovation sans précédent. Aujourd'hui, les stades du Royaume ont besoin d'une dimension symbolique et historique qui immortalise les noms des personnalités nationales et des légendes du sport, ou qui reflète les spécificités géographiques et culturelles exprimant la richesse et la diversité de l'identité marocaine.



Le choix de noms historiques ou des icônes du football permet de rappeler les moments clés de l'évolution du football et de ses stades, comme des matchs légendaires ou des réalisations remarquables. Aussi, il permet de célébrer l'histoire du sport et de rendre hommage à des personnalités marquantes. Cela peut avoir des implications symboliques profondes, comme l'association d'un lieu avec une figure importante de la discipline. C'est l'occasion de reconsidérer le naming dans le cadre d'un projet global qui va au-delà de la configuration technique pour inclure la vision culturelle et identitaire du Maroc qui s'apprête à accueillir le monde.



À l'approche de l'accueil par le Maroc de cet événement planétaire, une question se pose sur la philosophie de dénomination de ses stades, qui se limite souvent à une simple description géographique telle que « Grand stade de Tanger », « Grand stade de Marrakech » ou « Grand stade de Fès ». Ces dénominations manquent d'une dimension symbolique et culturelle, privant ces équipements d'une profondeur qui pourrait refléter l'identité et la culture du Royaume.



Dans de nombreux pays, le nom d'un stade est un symbole de l'identité d'une nation, honorant des figures historiques ou des repères culturels. Par exemple, la Johan Cruyff Arena à Amsterdam est nommée en l'honneur du légendaire footballeur Johan Cruyff, qui a laissé une marque indélébile sur l'histoire du football néerlandais et international. Le stade Diego Maradona de Naples porte également le nom de la légende du football argentin, en hommage à son héritage et à l'impact qu'il a eu sur le club et les supporters. C'est un exemple de la manière dont un nom peut immortaliser un héritage sportif et culturel.



Dans le même sens et au Brésil, le stade Maracana porte le nom d'un quartier historique qui fait partie de l'identité de Rio de Janeiro, tandis que le Camp Nou, en Espagne, est étroitement associé à la culture catalane. Le Parc des Princes à Paris reflète l'élégance et la beauté de la ville française. Ce type de dénomination ajoute une dimension culturelle qui renforce le statut des stades en tant que lieux de fierté nationale.



Au Maroc, où les noms se contentent de décrire l'emplacement et la taille, cette approche, bien que simple, prive les stades de la distinction symbolique qui pourrait en faire des points de repère historiques et culturels à part entière.



Parmi les exceptions notables, le complexe Mohammed V à Casablanca et le complexe Moulay Abdallah à Rabat, qui portent les noms d'un Roi et d'un Prince qui ont marqué l'histoire du Royaume, soulignent la relation étroite entre le sport et l'histoire nationale. Le nouveau stade Hassan II de Benslimane, récemment inscrit sur la liste des stades à l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030, se distingue également. Son nom reflète la symbolique du défunt Roi Hassan II, un leader qui a conduit le Maroc vers le progrès et a marqué un tournant dans l'histoire du Royaume, ce qui confère à cette installation une dimension nationale unique.



Imaginez que le Grand Stade de Tanger devienne le Stade Ibn Battuta, immortalisant le nom du légendaire voyageur qui a porté le nom de sa ville au bout du monde, témoignage du génie de l'appartenance et de l'histoire. Ou encore, le Grand Stade d'Agadir pourrait s'appeler Stade Amazigh du Souss, hommage sincère à une identité enracinée dans l'histoire et la culture du Maroc.



A Marrakech, le nom de « Stade de la Ménara » est en harmonie avec le parfum de l'architecture marocaine et l'esprit de la charmante Ville Rouge, tandis que le « Grand Stade de Fès », pourquoi ne pas devenir le « Stade de la Ville Ancienne », un titre qui exprime la profondeur de Fès, première capitale scientifique et culturelle du Maroc, berceau des Qarawiyyin et d'innombrables monuments.



On pourrait aussi imaginer un stade portant le nom de « Larbi Ben Mubarak », pour que l'écho de cette star qui a illuminé les stades d'Europe continue de résonner dans les couloirs de sa patrie, symbole de fierté et d'identité nationales. Un autre stade immortalise le nom d'Ahmed Faras, la légende qui a donné au Maroc son premier et dernier titre en Coupe d'Afrique en 1976, et le premier Marocain à remporter le Ballon d'or africain, faisant de son nom non seulement un honneur, mais aussi un témoin de performances exceptionnelles et une source d'inspiration pour les générations futures. Ces noms ne se contentent pas de décorer les murs des stades, ils insufflent un sentiment de fierté et relient notre glorieux présent aux racines de l'histoire et de l'exploit.



Donner des noms symboliques aux stades n'est pas une simple formalité, c'est une démarche qui reflète une profonde compréhension culturelle. Ces noms créent un lien émotionnel entre les supporters et le lieu, et confèrent aux stades une personnalité unique qui renforce leur valeur symbolique.