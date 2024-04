La valeur ajoutée agricole s’est accrue de 6,2% en moyenne en 2023

La valeur ajoutée du secteur de l’agriculture s’est accrue de 6,2%, en moyenne, au terme de l’année 2023, après une baisse de 12,9% un an auparavant, selon la Direction des études et prévisions financières (DEPF).



Cette évolution a été enregistrée malgré les conditions climatiques peu favorables des campagnes agricoles 2022-2023 et 2023-2024, caractérisées par un stress hydrique important, fait remarquer la DEPF dans sa note de conjoncture.



Les précipitations des derniers mois ont permis une amélioration sensible du cumul pluviométrique qui s’est élevé à 226,2 mm au 31 mars 2024, en hausse de 12% par rapport à la campagne précédente et de 2,7% comparativement à la moyenne des cinq dernières années, indique la DEPF, relevant du ministère de l’Économie et des Finances.



Dans ce cadre, rapporte la MAP, le taux de remplissage des barrages à usage agricole s’est significativement rapproché de son niveau enregistré un an plus tôt, atteignant 32,6% au 9 avril 2024 contre 34,2% au 9 avril 2023, précise la même source.

Et de noter que ces précipitations seraient bénéfiques particulièrement pour les cultures printanières et permettraient l’amélioration du couvert végétal.



En effet, d’après le Centre Royal de Télédétection Spatiale, le couvert végétal continue de s’améliorer à fin mars, plus particulièrement au niveau des régions de Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès, Casablanca-Settat, Beni-Mellal-Khénifra, Marrakech-Safi et Souss-Massa. Il reste, toutefois, inférieur à celui de l’année précédente dans l’ensemble des régions du Royaume.



A la troisième décade de mars 2024, le couvert végétal en situation bonne représente 39,6% du total des terres en bour, contre 49,4% en mars 2023, relève la DEPF, notant que les situations moyenne et faible représentent 21,1% et 27,9% respectivement.



Par ailleurs, la Direction indique qu’au niveau des terrains en bour, plusieurs régions affichent une part en situation bonne qui dépasse les 50% de la superficie. Il s’agit, notamment de la région de Rabat-Salé-Kénitra (86,4%), de Fès-Meknès (82,1%), de Tanger-Tetouan-Al Hoceima (72,4%) et de Casablanca-Settat (50,8%).



En revanche, la part des terrains en bour en situation bonne reste faible au niveau des régions de Marrakech-Safi (12,8%), de Souss-Massa (8,2%), de Drâa-Tafilalet (2,8%), de Guelmim-Oued-Noun (2,2%) et de l’Oriental (1,4%).



Concernant les exportations du secteur de l’agriculture et agro-alimentaire, elles ont baissé de 0,7% à fin février 2024, après - 1,2% à fin janvier 2024 et +7,6% à fin février 2023.

Cette évolution fait suite au repli des exportations de l’industrie alimentaire de 6,7%, atténué par l’accroissement des exportations des produits d’agriculture, sylviculture et de chasse de 3,9%.