La transformation numérique pourrait générer 228 milliards d'euros pour l'économie espagnole

La transformation numérique de l'Espagne, selon la feuille de route de la décennie numérique, qui reprend les objectifs fixés par la Commission européenne pour l'année 2030, pourrait générer 228 milliards d'euros de valeur économique pour l'Espagne, un chiffre équivalent à 22% de l'économie espagnole actuelle, selon un rapport du cabinet de conseil Public First, publié vendredi.



Ce potentiel de 228 milliards d'euros comprend 83 milliards que l'Espagne est déjà en train de gagner, auxquels pourraient s'ajouter 145 milliards supplémentaires si le pays parvient à accélérer le progrès numérique, rapporte la MAP.



Si cette accélération ne se produit pas, l'Espagne ne réalisera que 36% du potentiel de la décennie numérique, selon l'étude.



Parmi ces gains estimés, 55% dépendraient de la technologie de l'informatique dématérialisée, qui permet aux entreprises et aux organisations d'accéder à la capacité de calcul, au stockage, aux bases de données et à d'autres services et technologies sur l'internet en fonction de leurs besoins, plutôt que de devoir acheter, posséder et entretenir des centres de données et des serveurs.



Le rapport «Découvrir le potentiel numérique de l'Espagne» indique que pour générer la valeur économique supplémentaire estimée, les secteurs public et privé doivent travailler ensemble pour accélérer la réalisation de l'objectif et améliorer l'adoption des compétences et des technologies numériques dans le cloud.



En ce qui concerne la transformation numérique des entreprises, l'Espagne est encore loin d'atteindre l'objectif de l'Union européenne, à savoir que 75% des entreprises adopteront les services de cloud, le big data et l'intelligence artificielle d'ici 2050.



Seules 22% des entreprises utilisent le cloud, le même pourcentage est donné dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et elles sont encore moins nombreuses (9%) à tirer parti du "big data", bien que l'étude indique que les services de cloud aident les entreprises à augmenter leur productivité entre 10 et 25% et à gagner en flexibilité, en économies, en innovation, en agilité et en sécurité et protection des données.