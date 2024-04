Aéroport Marrakech-Menara : Hausse de 22% du trafic aérien au T1 de 2024

Le nombre de passagers ayant transité via l’aéroport international Marrakech-Menara a enregistré une hausse de 22% au premier trimestre de l’année en cours, par rapport à la même période de l’année 2023.



Cet aéroport international a accueilli à fin mars 2024, quelque 2.101.476 passagers contre 1.720.926 voyageurs durant la même période de l’année écoulée, indique un communiqué de l'Office national des aéroports (ONDA).



Cette forte évolution du trafic aérien est tirée essentiellement par un fort taux de remplissage des avions de plus de 90 % et par le rajout de 10 fréquences hebdomadaires internationales et 4 autres domestiques, précise l’ONDA.



Pour le seul mois de mars dernier, cette infrastructure aéroportuaire a enregistré une hausse de 19% par rapport à la même période de 2023.



Cet aéroport international a accueilli durant le mois de mars dernier, quelque 767.709 passagers contre 646.471 voyageurs en mars 2023.



S'agissant des cinq premières routes aériennes internationales durant le premier trimestre 2024, la ligne Marrakech-Paris-Orly a occupé la première place au podium du Top 5 des dessertes aériennes, avec 187.392 passagers, suivie en 2è position de la ligne Marrakech-Londres-Gatwick avec 175.083 voyageurs et en 3è position la ligne Mohammed V-Paris-Orly avec 143.717 passagers.



Les aéroports du Maroc ont enregistré un volume de trafic commercial de 6.873.487 passagers à fin mars 2024, en hausse de 14% par rapport à la même période de l’année 2023, selon l’ONDA.



Le nombre de vols a, pour sa part, atteint 51.282 mouvements au terme des trois premiers mois de l'année, en progression de 11% par rapport à fin mars 2023.