Le Groupe Crédit Agricole du Maroc lance son offre d'affacturage à travers sa filiale "CAM Factoring"

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) a lancé, jeudi à Meknès en marge du 16ème Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), son offre d'affacturage à travers sa nouvelle filiale "CAM Factoring".



Lancée lors d'une cérémonie tenue sous le thème "L'affacturage, un financement innovant au service d’un développement durable", en présence notamment du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, du président du directoire du CAM, Mohamed Fikrat et du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sebbar, cette nouvelle offre vient compléter la palette des produits proposée par le groupe bancaire en vue de financer le cycle d'exploitation des entreprises.



A travers "CAM Factoring", le groupe CAM s'engage à soutenir activement la croissance et la prospérité des activités de ses clients, plus particulièrement celles liées aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie, en offrant des services financiers flexibles et compétitifs, rapporte la MAP.



Cette filiale du CAM offre des solutions d'affacturage sur mesure, adaptées aux besoins de financement à court terme des entreprises, améliorant ainsi la gestion de leur trésorerie tout en réduisant le risque de crédit lié à leurs débiteurs, via une plateforme digitalisée performante. S'exprimant à cette occasion, M. Sadiki a salué les efforts du groupe CAM qui se positionne en tant que partenaire essentiel dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie "Génération Green".



Il a également souligné que le groupe continue d'accompagner le secteur durant la conjoncture actuelle, marquée notamment par le dérèglement climatique, notant qu'il a joué le même rôle durant la période difficile de la crise sanitaire liée au Covid. Le ministre a également mis l'accent sur l'importance du lancement de "CAM Factoring" dans le soutien aux investisseurs, producteurs et acteurs du secteur agricole, rappelant que le GCAM a pu diversifier son offre avec plus de 200 produits bancaires, chacun étant adapté à une catégorie spécifique de clients et aligné sur les programmes de soutien de l'État.



De son côté, M. Fikrat a mis l'accent sur l'importance du Factoring en tant que produit financier essentiel hautement sollicité sur le marché, notamment dans les secteurs agricole et agribusiness, où la gestion de trésorerie est cruciale.



Il a, dans ce sens, expliqué que le Factoring permet, sur présentation d'une facture et d'un dossier répondant à certaines conditions, à la banque de débloquer une grande partie du montant de la facture avant d'être remboursée à l'échéance, notant que ce service facilite la gestion quotidienne des entreprises, favorisant ainsi leur fluidité opérationnelle et renforçant leur résilience.



"Ce lancement témoigne de l'engagement constant du CAM envers ses clients, en particulier ceux du monde agricole", s'est-il félicité, relevant que cette initiative a été rendue possible grâce à une excellente coordination avec le ministère de l’agriculture et d’autres départements concernés.



A son tour, le président de l'Association professionnelle des Sociétés de financement (APSF), Abdellah Benhamida, a mis en exergue la pertinence du Factoring en tant que mode de financement alternatif qui connaît une demande croissante de la part des entreprises marocaines visant à soutenir leur cycle d'exploitation.

Et de préciser qu'actuellement, le marché du Factoring au Maroc est composé de huit opérateurs, dont quatre sont membres de l'APSF.



Organisée jusqu'au 28 avril sous le thème "Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients", le SIAM connaît la participation de près de 70 pays, dont l'Espagne en tant qu'invité d'honneur, et de 1.500 exposants.



Plus de 950.000 visiteurs sont attendus à cette grand-messe de l'agriculture marocaine et internationale qui propose un programme riche de 40 conférences et tables rondes sur des thèmes d'actualité cruciaux.