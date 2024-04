Biopharma devient Opérateur économique agréé de classe "A" auprès de l'Administration des Douanes

La société de productions biologiques et pharmaceutiques Biopharma a obtenu le statut d'Opérateur économique agréé (OEA) - Simplifications Douanières de classe "A", délivré par l'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII).



Cette distinction souligne l'engagement continu de Biopharma envers l'excellence opérationnelle et la conformité aux normes internationales de sécurité et de facilitation des échanges, souligne la société dans un communiqué.



Elle renforce également la position de Biopharma en tant que partenaire privilégié de l'ADII, démontrant ainsi une collaboration fructueuse entre les deux institutions pour favoriser le développement économique du Maroc et la promotion des produits "Made in Morocco" tout particulièrement vers les marchés des médicaments vétérinaires en Afrique, zone géographique qui se trouve au cœur de la stratégie de développement de Biopharma, conformément aux Orientations Royales, ajoute la même source.



En tant qu'OEA de classe "A", Biopharma bénéficiera de diverses facilités douanières, contribuant ainsi à optimiser ses opérations d'import-export, précise la même source, notant que ce statut confère à la société des avantages significatifs, notamment le circuit orange, la franchise sur certains produits, et la facilité de cautionnement pour les opérations sous Régime Économique Douanier (RED). De plus, BIOPHARMA aura l’opportunité de bénéficier d'un traitement prioritaire de ses demandes douanières et de diverses autres facilités, consolidant ainsi sa position en tant qu'acteur majeur dans l'industrie pharmaceutique.



"Cette reconnaissance renforce notre engagement envers l'excellence opérationnelle et la conformité aux normes les plus élevées. Nous sommes déterminés à maintenir cette excellence tout en contribuant positivement au développement économique du Maroc", a affirmé à cette occasion le Président du Directoire de Biopharma, Farid Amraoui, cité dans le communiqué.



Cette reconnaissance octroyée dans un contexte caractérisé par une croissance remarquable de l’activité industrielle de la société va contribuer à garantir un approvisionnement fluide en matières premières et intrants nécessaires en simplifiant les procédures douanières à l’importation, poursuit le texte.



Le développement des exportations de la société vers les pays du continent africain et de la zone MENA bénéficiera aussi de cette simplification des procédures douanières qui favorisera, sans aucun doute l'afflux des produits pharmaceutiques vers les marchés cibles et permettra à la société la commercialisation de ces vaccins "Made in Morocco" en parfaite adéquation avec sa stratégie de développement commercial.



Biopharma est une société marocaine spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de vaccins et produits biologiques, notamment vétérinaires. Depuis sa création, elle s'engage à fournir des produits de haute qualité répondant aux normes les plus strictes en matière de sécurité et d'efficacité.