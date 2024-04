E-Santé: les innovations et les soins intelligents en débats à Rabat

Les travaux de la Conférence internationale conjointe sur l'innovation connectée et la technologie X.0 (IEEE-ICCITX.0) et de la Conférence internationale sur les soins de santé intelligents (Smart Healthcare International Conference-SHeIC) ont été ouverts lundi à Rabat, avec la participation, en présentiel et par visioconférence, d'un parterre d'universitaires et de scientifiques.



Cette conférence conjointe IEEE ICCITX.0 et SHeIC, lancée de manière simultanée sur trois sites, à savoir l'École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) de Rabat, l'Hôpital européen de Marseille (France) et l'École polytechnique de Da Nang au Vietnam, vise à fournir une plateforme académique de premier plan en conjuguant expertise académique et pratique professionnelle, à travers la promotion des échanges scientifiques et techniques de haute qualité.



Patronnée par l'IEEE, le Réseau SDG, l'Université de Technologie de Troyes (UTT), la Fondation UTT, l'Université Mohammed V de Rabat (UM5-Rabat) et l'Université de Da Nang, cette édition, organisée du 22 au 24 avril en multisites entre le Maroc, la France et le Vietnam, permettra aux participants d'engager une exploration approfondie des défis contemporains à travers différentes perspectives culturelles et institutionnelles.



De même, la conférence se positionne en tant que catalyseur d'interactions interdisciplinaires, rassemblant des chercheurs, des praticiens de la santé, des décideurs politiques et des leaders d'opinion dans le but de favoriser une compréhension commune des enjeux complexes liés à la santé et à la technologie.



Lors de ce conclave mondial, les participants débattront de plusieurs thèmes et sujets dont "l'IA au service de la qualité et de sécurité des parcours des soins et de pilotage des établissements: vers l'hôpital du futur", "passer de l’hôpital du futur vers le futur de la santé".



Les travaux de cette conférence porteront aussi sur d’autres thèmes, à savoir "le processus de transition dans le système de gestion hospitalière à Da Nang - Hôpital femme et enfant", "l’apport de la Santé dans la prise en charge des patients", "l'industrie au service de la e-santé" et "au-delà des industries 4.0 et 5.0: vers une société intelligente, numérique et verte".



Au cours de cette conférence, deux concours seront également organisés, à savoir le CITX.C (Connected Innovation Technology X.0 Contest) porté par la Fondation UTT, et le EHAM innovation award, porté par l'EAHM (European Association Hospital Managers). De plus, il est prévu d'organiser un mini-sommet du SDG Network International (Smart Digital Green).