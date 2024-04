Remise des certificats aux lauréats de la master class "IA, pour une productivité augmentée"

La cérémonie de remise des certificats aux lauréats de la master class "Intelligence artificielle (IA), pour une productivité augmentée" s'est déroulée, jeudi à Meknès, en marge de la 16ème édition du Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM).



Cette master class, à laquelle ont assisté 130 personnes, vise à fournir aux participants, notamment aux agriculteurs et aux professionnels du secteur, des connaissances approfondies sur les technologies d'IA qui jouent un rôle crucial dans l'augmentation de la productivité, l'optimisation des rendements et l'amélioration de la gestion globale des exploitations agricoles.



Elle a également pour objectif de sensibiliser et de former les acteurs du secteur agricole aux avantages et aux applications de l'IA, face aux défis du contexte actuel tels que les changements climatiques, la gestion efficace des ressources et la demande croissante en produits agricoles, rapporte la MAP.



S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a souligné l'importance de cette initiative qui vient enrichir les activités du pôle digital lors de cette 16ème édition du SIAM.



M. Sadiki a, dans ce sens, précisé que le secteur agricole constitue la pierre angulaire du système alimentaire mondial et de l'économie des pays, notant que ce secteur reste confronté aux défis des chocs climatiques sévères et imprévisibles.



Et de poursuivre que pour relever ces défis, le secteur agricole marocain s'appuie sur des programmes et stratégies solides, dont la stratégie "Génération Green" qui mise principalement sur "l'agriculture de précision" et les technologies innovantes pour réduire les risques et maîtriser les pratiques agricoles.



Les participants à cette master class représentent l'ensemble des composantes de l’écosystème agricole, à savoir les directions centrales et régionales, les établissements sous tutelle, les startups du secteur privé, ainsi que les chercheurs et les étudiants.



Ayant connu la présence de 10 pays africains différents, cette formation illustre parfaitement l'engagement du ministère de l'Agriculture en faveur de la modernisation et de la digitalisation de l'agriculture, tout en renforçant les liens et la coopération avec l'ensemble des pays africains pour un développement agricole durable et innovant.