La suspension par le Ghana des relations avec la pseudo "rasd" est de bon augure pour intensifier les relations avec le Maroc

La décision du Ghana de suspendre ses relations diplomatiques avec la pseudo-"rasd" est de bon augure pour le développement et l’intensification des relations entre Rabat et Accra, a affirmé le directeur général de l’Agence de presse du Ghana (GNA), Albert Kofi Owusu.



Le Royaume du Maroc est un "pays leader et solidaire" au niveau continental, notamment en ce qui concerne la coopération en matière de développement, et la nouvelle position du Ghana tombe à point nommé pour booster les relations bilatérales, a expliqué M. Owusu dans un entretien accordé à la MAP, en marge des travaux de la 8ème Assemblée générale de la Fédération atlantique des Agences de presse africaines (FAAPA), tenue mercredi et jeudi à Salé.



De l’avis de M. Owusu, cette nouvelle position d’Accra renforce davantage les liens entre les deux pays, consolidant ainsi leur partenariat qui s'étend à de nombreux domaines, notamment le secteur minier, l’agriculture, l’enseignement supérieur, l’ingénierie et la production d’énergie.



La 8ème Assemblée générale de la FAAPA rassemble les directeurs généraux de plusieurs Agences de presse africaines, aux côtés d’experts des médias et de la santé, ainsi que d’éminentes personnalités de divers horizons, avec comme point d'orgue les 10 années de création de la FAAPA, espace de réflexion sur l’avenir des Agences de presse africaines et sur le rôle qu’elles doivent jouer au 21ème siècle, dans leurs diversités et leurs spécificités respectives.



Placé sous le thème "Les Agences de presse africaines, levier de promotion de la souveraineté sanitaire du continent", ce conclave permet de jeter la lumière sur les voies de promotion et de renforcement de la souveraineté sanitaire africaine afin de mieux faire face aux chocs futurs.