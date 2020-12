La société polonaise Flyargo a fait le choix d’investir dans nos provinces du Sud

Le président du Conseil d’administration de la société polonaise Flyargo, Krzysztof Majkowski, a souligné récemment à Varsovie que l’entreprise spécialisée dans la fabrication d’hélicoptères ultralégers, a fait le choix d’investir dans les provinces du Sud du Royaume eu égard à la stabilité politique du Maroc. M. Majkowski a expliqué dans une déclaration à la MAP que le choix de l’entreprise d’installer une usine au Maroc est dû principalement à sa stabilité politique, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à l’environnement propice à l’investissement qu’offre le Royaume. M. Majkowski s’exprimait à l’issue d’une réunion de travail avec l’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun et Janusz Muzal, membre du Conseil d’administration de ladite société, au cours de laquelle il a été procédé à la signature d’une déclaration afin d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de son installation au Maroc. Il a également mis l’accent sur la forte présence du Maroc sur le continent africain et sa position en tant que porte d’entrée vers l’Afrique pour explorer le marché du continent. Il a ajouté que la décision de Flyargo d’investir dans les provinces du Sud fait suite à une série de rencontres avec M. Atmoun, soulignant que la volonté d’effectuer des investissements directs au Maroc s’inscrit dans le cadre d’un programme élaboré en coordination avec les secteurs concernés. Pour sa part, M. Atmoun s’est félicité de la décision de la société Flyargo d’installer une usine pour la fabrication d’hélicoptères très légers et l’investissement dans les régions du Sud, soulignant que cette décision a été prise après plusieurs réunions avec les membres du Conseil d’administration de l’entreprise et des opérateurs économiques polonais. Il a relevé que cet investissement s’inscrit dans le cadre des efforts de développement économique du Royaume, entrepris sous le leadership de Sa Majesté le Roi, notant que les membres du Conseil d’administration de l’entreprise et le vice-président du Fonds polonais de développement, Bartlomiej Pawiak, devront effectuer une visite au Maroc début février prochain. M. Atmoun a ajouté que cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un long processus d’accompagnement de Flyargo pour installer une usine de production au Maroc. Une précédente réunion a été tenue avec le vice-président du Fonds de développement polonais et des fonds privés pour lever les fonds nécessaires pour le financement dudit projet, a dit l’ambassadeur, notant qu’une première visite de prospection a déjà été effectuée au Maroc au début de l’année 2020. Il a noté que le groupe polonais a exprimé son admiration pour la stratégie du Maroc en matière de développement économique. Flyargo est spécialisée dans la technologie de fabrication d’hélicoptères ultralégers à multiples usages, y compris dans l’industrie sanitaire et agricole