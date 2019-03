La nouvelle offre-produits de la CCG en faveur des PME entièrement repensée et modernisée

Répondre au mieux aux exigences du

La nouvelle offre-produits de la Caisse centrale de garantie (CCG) en faveur des PME, est une offre entièrement repensée et modernisée, visant à répondre au mieux aux exigences du marché et des entreprises marocaines, a souligné, vendredi à Casablanca, le directeur général de la CCG, Hicham Zanati Serghini.

Intervenant lors d'une rencontre organisée par la Caisse sous le thème "Financement de la PME: possibilités offertes dans le cadre de la nouvelle offre CCG", Zanati Serghini a indiqué que dans le cadre du renforcement des dispositifs d'accès des TPME au financement, la CCG a lancé en février une nouvelle offre-produits regroupée sous deux ombrelles.

La première, a-t-il poursuivi, est destinée à la garantie des crédits d'investissement pour les crédits à moyen et long termes et englobe les produits "Daman Express" pour le financement des TPE et "Daman Istitmar" pour les PME, tandis que la seconde couvre les besoins en fonds de roulement des PME à travers le produit "Damane Atayssir", rapporte la MAP.

Zanati Serghini a fait observer, qu'il a été également procédé au lancement de deux produits de financement, en l'occurrence "Mezzanine PME" et "Tamwil Microfinance", le premier, répondant à la problématique de sous-capitalisation des entreprises, à travers un prêt subordonné en faveur de PME industrielles et exportatrices et le second étant une ligne de financement de TPE formelles, servies par les associations de microcrédit visant la réduction du coût de financement pour cette catégorie d'entreprise.

Pour sa part, le président de la commission financement et délais de paiement à la CGEM, Hammad Kassal a souligné que la CCG demeure un outil très important en matière d'accès au financement pour la PME, mais aussi en tant qu'instrument d'incitation à l'investissement et au financement de l'économie, contribuant au développement économique et social du pays.

Il a dans le même sens souligné, que cet événement sera l'occasion d'échanger sur l'évolution de l'offre de garantie de la CCG et son effet d'additionnalité en faveur des TPME, ainsi que sur la problématique des apports en fonds propres et de la sous-capitalisation des PME industrielles.

Il a, par ailleurs, rappelé qu'un mémorandum d'entente a été signé entre la CCG, la CGEM, la GPBM, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique en février, en vue de consolider et développer le système national de garantie et de financement au profit de la PME-TPE, que ce soit pour les besoins en fonds de roulement ou en investissement.

Créée en 1949, la CCG est une institution publique assimilée à un établissement de crédit. Elle a pour vocation d'encourager l'initiative privée en appuyant le financement des TPME.