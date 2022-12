La nouvelle gare routière de Rabat, un exemple de l'innovation marocaine en matière de digitalisation du transport public

La nouvelle gare routière de Rabat, qui constitue une infrastructure logistique de nouvelle génération, est un véritable exemple de l'innovation marocaine en matière de modernisation du transport public et de promotion de la digitalisation de la gestion de ce service, qui connait une grande affluence des citoyens, a souligné le directeur général de la Société Tangéroise de maintenance (STM), Tarik Moudni.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur général de la STM, la société qui supervise la gestion des systèmes et appareils électroniques au niveau de cette structure routière, a affirmé que la nouvelle gare routière de Rabat dispose de moyens et de systèmes technologiques de pointe, afin de faciliter les services offerts aux usagers et de permettre aux citoyens d'utiliser au mieux ces services.



M. Moudni a précisé que cette gare est équipée des dernières technologies qui ont été mises en place par des ingénieurs et techniciens marocains, dont un système numérisé qui permet au voyageur d'acheter des billets via un système intelligent connecté, puis oriente les voyageurs vers des passages intelligents pour accéder aux quais d'autocars selon la destination, en plus des voies express pour les professionnels. Ce système numérisé comprend également des écrans électroniques qui fournissent aux usagers des données précises sur le mouvement des autocars et les heures de départ et d'arrivée, a fait savoir le responsable, notant que ce système contribue à organiser l'accès aux différentes installations de la gare, à même d'assurer le confort des passagers.



Le responsable a indiqué que la société, dotée d'environ 25 ans d'expérience dans ce domaine et ayant déjà fourni des prestations similaires au niveau des gares routières de Tanger, Larache et Meknès, a installé un système audio à l'intérieur de la gare, qui fournit les données et les informations dont le voyageur a besoin avec une grande précision.



Il a ajouté que les services offerts par la société, qui fournit des services et des consultations dans le domaine des technologies de l'information, reposent sur l'utilisation des équipements de pointe et d'un système de contrôle intégré qui aide à assurer la sécurité des usagers et permet de contrôler les entrées/sorties des bus.



M. Moudni a relevé que les services fournis par la STM, qui est basée à Tanger et emploie plus de 120 cadres spécialisés et techniciens, reflètent les hautes compétences nationales dans le domaine de la gestion des installations vitales, notamment la gestion des services routiers et autres, en s'appuyant sur des dispositifs modernes.