A nos fquihs/prêcheurs. Bien le bonjour

Casa mon amour ! Eh oui ! Ma grande chérie, ma bien-aimée dans sa plus belle parure ! Il fallait le voir pour le croire. Il a juste fallu que le Ramadan pointe le bout de son nez un dimanche qui plus est.



Il fallait avec cela se donner la peine de se soustraire à son lit douillet (ou pas) avant que les importuns n’investissent les lieux dans leur triste ment légendaire tohu-bohu avec, à la clé, leurs coups de klaxon intempestifs, leurs inévitables bou gonnements ou leurs inimitables jurons… Seuls quelques touristes inspirés sont là profitant au mieux de l’aubaine. S’enlaçant ou s’embrassant, fai sant la pose, cherchant à immortaliser un instant si suave, ou nourrissant des pigeons qui n’en deman daient pas mieux.



Hum ! Que l’air est bon à respirer à pleins pou mons sous un soleil printanier mêlé à une brise ma tinale si enivrante !



Le doux rêve est hélas appelé à prendre fin sous peu, pour que le vilain cauchemar prenne le dessus. Mieux vaut prendre ses cliques et ses claques avant le fatal envahissement. Avant que l’on commence à conduire ou à tra verser n’importe comment et à s’engueuler à tout bout de champ.



Ramadan ou pas, on est ce qu’on est, alors que la finalité même de l’instauration de ce mois sacré résiderait dans un changement pour le mieux, pour se défaire de toute attitude blessante ou incorrecte au profit d’un comportement aussi loyal que constructif.



Disons-le haut et fort, à cor et à cri … dans l’oreille de ces fquihs/prêcheurs qui reviennent chaque année à la charge pour rappeler à tous ces fidèles comment jeûner ou faire leurs ablutions et leur prière, comme si ces derniers découvraient tout juste la chose alors qu’ils sont censés avoir grandi avec.



Messieurs les prêcheurs de tout bord, veuillez leur faire comprendre plutôt tout en insistant là-des sus que manquer de respect à autrui est un péché, se comporter indignement sur la route l’est aussi … Sans oublier de leur signifier qu’il n’y a de pire péché que de manquer à son devoir sous prétexte que c’est le Ramadan !



Par Mohamed Benarbia