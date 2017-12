La croissance mondiale s’accélère mais le spectre de la dette rôde

Près de dix ans après la faillite de Lehman Brothers, l'embellie de la croissance mondiale amorcée cette année devrait se poursuivre en 2018, soutenue par les principaux moteurs de l'économie mondiale, mais le spectre d'une crise de la dette rôde à nouveau.

Tous les signaux sont au vert: les Etats-Unis devraient prolonger en 2018 l'un des cycles de croissance les plus longs de leur histoire, les émergents se reprennent après le coup de mou de 2014, avec la Chine comme locomotive et des pays comme le Brésil qui sortent de la récession. Enfin la zone euro, dernière région à prendre le train de la croissance en marche, a retrouvé beaucoup de tonus.

Le FMI et l'OCDE tablent du coup sur une croissance mondiale à 3,7% l'an prochain et renouent avec un optimisme rarement exprimé depuis une dizaine d'années, qui contraste avec le pessimisme ambiant d'il y a à peine un an après le vote britannique sur le Brexit et l'élection de Donald Trump sur un programme protectionniste.

Les institutions internationales s'empressent toutefois de modérer l'enthousiasme général et appellent les Etats à profiter "du beau temps pour réparer la toiture".