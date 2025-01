La coopération entre le Maroc et l'Espagne en matière de migration, un modèle à suivre

La coopération entre le Maroc et l’Espagne en matière de migration circulaire, alliant développement économique, autonomisation des femmes et renforcement des liens bilatéraux, constitue un modèle à suivre, a indiqué la ministre espagnole de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, Elma Saiz.



"La coopération avec le Maroc, pays ami et partenaire, s’appuie sur des politiques migratoires novatrices comme la migration circulaire, mais aussi sur des échanges économiques et commerciaux solides", a dit Mme Saiz dans une interview à la MAP, à la veille de sa visite de travail au Maroc, à l'occasion de la clôture de la première édition du programme "Wafira", un projet pilote de développement de l’entrepreneuriat féminin destiné aux travailleuses migrantes saisonnières des communautés rurales du Maroc.



Le programme "Wafira" est un exemple marquant de la réussite de cette collaboration stratégique avec le Maroc, a souligné la ministre, notant que ce projet a bénéficié à 209 femmes marocaines, leur permettant de développer leurs compétences et de participer activement au développement de leurs communautés locales.



Mettant en avant l’impact positif de ce programme, la ministre a fait savoir que 100% des participantes souhaitent le renouveler et plus de 66% d’entre elles évoquent une amélioration significative de leurs compétences, tant professionnelles que personnelles.



Mme Saiz a relevé que le programme "Wafira" touche divers secteurs économiques et sociaux, démontrant ainsi comment la migration circulaire peut servir de levier de croissance et de transformation, tant pour les participantes que pour leurs communautés.



Ce modèle de coopération est avantageux pour le Maroc et pour l’Espagne, a-t-elle expliqué, insistant sur la nécessité de poursuivre cette collaboration dans l’avenir pour une gestion plus efficace de la mobilité humaine.



Après avoir salué le succès de ce programme, la ministre a indiqué que sa visite au Maroc vise à renforcer les projets de migration circulaire, approfondir la coopération avec le Royaume et élargir les politiques existantes. "Il sera question d’évaluer les résultats du programme et d'envisager des possibilités d'extension", a-t-elle dit, affirmant qu'"avec une volonté politique solide, de telles initiatives peuvent être renforcées et élargies".



"Cette visite au Maroc, riche en rencontres et en initiatives, mettra l’accent sur l’élargissement des programmes qui ont déjà démontré leur efficacité pour les deux pays et pour les bénéficiaires", a-t-elle conclu.