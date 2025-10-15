La République dominicaine réaffirme son appui aux efforts du Maroc pour une solution politique crédible

-
Moscou se montre plus réceptive au plan d’autonomie proposé par le Maroc : La position russe est la bienvenue
Mustapha El Ktiri plaide à Bakou pour une coopération internationale en matière de recherche et d’identification des disparus
Peines alternatives : 450 jugements prononcés à ce jour
L’ANLCA lance une campagne nationale de lutte contre l'analphabétisme
S’exprimant devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale des Nations unies, le représentant de la République dominicaine a également salué la dynamique de soutien international en faveur du plan marocain d'autonomie, en exhortant les parties à s’engager dans cette lancée pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable.
Le diplomate a, en outre, évoqué les efforts déployés par le Secrétaire général de l’ONU visant la recherche d'une solution réaliste et durable à ce conflit artificiel, ainsi que le travail de son Envoyé personnel pour le Sahara marocain visant la relance du processus politique sous les auspices du Secrétaire général de l’ONU.