La République dominicaine réaffirme son appui aux efforts du Maroc pour une solution politique crédible

Mercredi 15 Octobre 2025

La République dominicaine a réaffirmé, lundi à New York, son soutien aux efforts du Maroc en faveur d'une solution politique crédible et acceptable au différend régional autour du Sahara marocain, soulignant que l'initiative d’autonomie est la base de ce règlement.

S’exprimant devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale des Nations unies, le représentant de la République dominicaine a également salué la dynamique de soutien international en faveur du plan marocain d'autonomie, en exhortant les parties à s’engager dans cette lancée pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable.
 
Le diplomate a, en outre, évoqué les efforts déployés par le Secrétaire général de l’ONU visant la recherche d'une solution réaliste et durable à ce conflit artificiel, ainsi que le travail de son Envoyé personnel pour le Sahara marocain visant la relance du processus politique sous les auspices du Secrétaire général de l’ONU.


