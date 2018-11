La LGV en chiffres

La LGV marocaine Al Boraq qui se veut la première ligne à grande vitesse du continent africain, permettra d'ici fin novembre de relier Casablanca et Tanger, les deux grands pôles économiques du Maroc, en 2 heures au lieu de 5 actuellement.

Voici quelques chiffres et dates clefs (source TGV.ma, compagnies ferroviaires française SNCF et marocaine ONCF) :

Lancé en 2007 par S.M le Roi MohammedVI et l'ex-président français Nicolas Sarkozy, visité en 2015 par son successeur François Hollande et inauguré hier jeudi en présence de l'actuel chef de l'Etat français Emmanuel Macron, ce chantier colossal a été mené dans une région soumise à des risques sismiques, dans des zones parfois marécageuses et soumises à de forts vents.

Les travaux ont représenté 67 millions de m3 de remblais et de déblais, avec la construction de 12 viaducs - le plus long de 3,5 km, 169 pont-routes ou pont-rails et 117 ouvrages hydrauliques.

Le calendrier initial qui prévoyait une livraison en 2015 a été retardé par le processus d'expropriation foncière et par la complexité du projet porté par un partenariat franco-marocain.

La LGV court sur environ 350 km, les trains circuleront à 320 km/heure sur une distance de 180 km à partir de Tanger jusqu'à Kénitra, puis à 160 km/h sur le réseau conventionnel aménagé.

Le groupe français Alstom a fourni 12 rames à deux niveaux d'une capacité de 533 passagers.

Environ 23 milliards de dirhams (environ deux milliards d'euros), soit environ 15% de plus que les estimations initiales.

Ce coût reste "parmi les plus bas au monde" en raison du prix de la main-d'œuvre locale, avec un prix de revient inférieur à 9 millions d'euros le km, pour un standard européen de 15 à 20 millions d'euros.

L'ONCF table sur six millions de passagers après trois ans d'exploitation.