La Fondation OCP publie son rapport d'activité 2023

La Fondation OCP a publié son rapport d'activité pour l'année 2023, intitulé "Favoriser des transformations inspirantes pour bâtir un avenir en commun", qui présente les initiatives particulièrement impactantes portées par la Fondation l'année passée.



Dans ce rapport, la Fondation OCP évoque une année 2023 marquée par une dynamique soutenue d'initiatives à fort impact visant principalement à soutenir les efforts de recherche et développement (R&D), à disséminer l'innovation sociale, à encourager une éducation inclusive et d'excellence, et à renforcer l'engagement communautaire.



En 2023, la Fondation OCP a déployé ses actions dans 11 pays, accompagnant 109.635 bénéficiaires, dont 45% de femmes, participant à la co-construction de 344 projets avec des communautés entières et collaborant avec 325 partenaires au Maroc et dans plusieurs pays du Sud.



Concernant son engagement pour une éducation d'excellence accessible à tous, la Fondation OCP a soutenu et initié 245 projets au cours de l'année écoulée, accompagnant 86.279 bénéficiaires, dont 49% de jeunes filles, renforçant 147 entités, et formant 3.803 personnes, dont 752 cadres, rapporte la MAP.



Pour ce qui est de la co-construction d’initiatives économiques et sociales pérennes, l’impact des actions engagées en 2023 a été marqué par le soutien à 49 projets, la réalisation de 9 diagnostics, l'appui à 1.956 bénéficiaires, dont 44% de femmes, et le support de 245 coopératives, le tout avec l'engagement de 303 partenaires.



Ces actions reposent essentiellement sur l'autonomisation en sensibilisant, renforçant les compétences et accompagnant les partenaires, l'incubation et la catalyse, via la création d'un environnement propice à l'expérimentation, ainsi que sur la capitalisation et la diffusion, à travers la mise à disposition d'études et de données et le développement de nouveaux modèles opérationnels.



S'agissant de sa contribution aux efforts de R&D, la Fondation OCP a financé 142 projets de recherche, soutenu 18 fonds, accompagné 1.810 bénéficiaires et formé 50 personnes en management de gestion des fonds, à travers un réseau de 30 partenaires.



Dans le cadre de sa participation active au développement du continent africain, la Fondation OCP, avec ses 10 pays partenaires, a accompagné 19.590 bénéficiaires, couvert 1.729 parcelles, réalisé 239 capsules radiophoniques de sensibilisation touchant 1 million d'auditeurs, formé 4.644 personnes, soutenu 27 coopératives, et reboisé 155 hectares avec 81.000 plants.



Association à but non lucratif reconnue d’utilité publique, la Fondation OCP mobilise ses énergies pour porter et concrétiser les engagements sociaux et sociétaux du Groupe OCP.

A travers des partenariats solides et des méthodes d’action innovantes, la Fondation se donne les moyens pour atteindre sa plus grande ambition : cultiver les bases d’un avenir plus juste et durable.