La “Fête de l’Unité”, un nouveau symbole d’attachement à la souveraineté nationale

L’Association nationale des experts judiciaires en opérations et techniques bancaires


Libé
Lundi 10 Novembre 2025

La “Fête de l’Unité”, un nouveau symbole d’attachement à la souveraineté nationale
Autres articles
L’Association nationale des experts judiciaires en opérations et techniques bancaires  a salué, dans un communiqué, la décision historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d’instituer le 31 octobre de chaque année comme “Fête de l’Unité”, nouvelle date inscrite au calendrier national pour célébrer la marocanité du Sahara et les acquis diplomatiques du Royaume.

Cette initiative Royale, précise le communiqué, s’inscrit dans le prolongement de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui a consacré la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud et salué le sérieux et la crédibilité de l’Initiative marocaine d’autonomie.

Elle représente, selon l’Association, un tournant majeur dans la consolidation de la souveraineté nationale, en liant la mémoire collective aux succès diplomatiques du Royaume et en transformant la reconnaissance internationale en une célébration populaire annuelle.

La Fête de l’Unité vient ainsi rappeler que la question du Sahara marocain dépasse désormais le cadre des négociations pour devenir un pilier de l’identité nationale et du sentiment d’appartenance de tous les Marocains, de Tanger à Lagouira.

Le communiqué souligne que cette institution intervient dans un contexte d’évolutions positives sur la scène internationale, confirmant le réalisme politique et la vision stratégique du Royaume, centrée sur la mise en œuvre effective de l’autonomie comme modèle de gouvernance territoriale réussie.

L’Association estime que cette décision Royale renforce le front intérieur et le processus démocratique national, en offrant aux citoyens une occasion annuelle de réaffirmer leur attachement à l’unité du pays et leur participation au développement des provinces du Sud.

Ainsi, conclut le communiqué, le 31 octobre s’imposera comme une date emblématique du pacte national pour l’unité territoriale, et un hommage renouvelé à la sagesse de la Monarchie marocaine, garante de la souveraineté, de la stabilité et de la continuité historique du Royaume.


Lu 59 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS