Plus de 1.300 bénéficiaires d'une caravane médicale multidisciplinaire à Ouarzazate

Plus de 1.300 personnes ont bénéficié d'une caravane médicale multidisciplinaire organisée, mercredi à la commune de Khezama (province d’Ouarzazate), à l'initiative de la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale.



Organisée en coordination avec les autorités locales, cette caravane humanitaire s'inscrit dans le cadre de l'opération "Riaya 2025-2026" qui intervient en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à fournir les soins nécessaires aux populations des zones exposées à la vague de froid, et dans le cadre des efforts destinés à garantir la continuité des services et leur proximité des habitants de ces régions.



A cet effet, un important dispositif humain, logistique et matériel ainsi que des unités mobiles ont été mobilisés par la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale afin d'assurer le succès de cette action sociale et solidaire qui a offert des prestations médicales dans plusieurs spécialités, entre autres, la médecine générale, la gastro-entérologie, l'ophtalmologie, la gynécologie-obstétrique, la médecine bucco-dentaire, outre la distribution gratuite des médicaments.



Selon le délégué provincial de la Santé et de la protection sociale à Ouarzazate, Moulay Essahid, cette action humanitaire ayant mobilisé un staff de 80 cadres de santé, a été l’occasion d’organiser des activités de sensibilisation au profit de la population sur les moyens de prévention contre différentes maladies.



Et de rappeler que dans le cadre des efforts visant le rapprochement des services de santé de la population et l'amélioration de l’offre de santé, il a été procédé récemment au lancement, au niveau de la province d’Ouarzazate, des services de cinq centres de santé et dispensaires, urbains et ruraux, après leur réhabilitation et leur équipement afin d'accueillir les patients issus des différentes communes relevant de la province.



Il s'agit, a-t-il précisé, du centre de santé urbain de niveau 2 "Taznakht" , des centres de santé ruraux de niveau 2 "Telouat" et "Anzal ", du centre de santé rural de niveau 1 "Tachkoucht", et du dispensaire rural d'Anmid.



Ces structures de santé, qui relèvent de la nouvelle génération d'établissements de soins de santé primaires, offrent une large palette de soins et une prise en charge complète incluant notamment des consultations médicales générales, des soins infirmiers, le suivi des maladies chroniques, du diabète et de l'hypertension, ainsi que des services de santé maternelle et infantile, de santé scolaire et de sensibilisation et d'éducation à la santé.