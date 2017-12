La Banque mondiale soutient le programme de renforcement des chaînes de valeur agroalimentaires au Maroc

Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale (BM) a approuvé récemment, un projet visant le renforcement des chaînes de valeur agroalimentaires au Maroc, pour un montant total de 200 millions de dollars.

Un communiqué de la BM indique que le projet approuvé permettra de favoriser la croissance du secteur agricole marocain en améliorant la compétitivité de l'agro-industrie et l’efficacité des marchés agroalimentaires, à travers notamment une meilleure intégration des petits et moyens producteurs, rapporte la MAP.

Le programme de renforcement des chaînes de valeur agroalimentaires s’attachera à créer un environnement propice à la croissance du secteur agroalimentaire, ainsi qu’à lever les obstacles au développement d’un nombre de filières spécifiques, le but étant de remédier à un certain nombre de problèmes structurels, notamment la sécurité sanitaire des aliments, la qualité des produits, et le manque d’intégration des marchés, précise l’institution de Bretton Woods.

La BM fait savoir que le programme, qui se fonde sur des conditions de marché favorables et sur les bons résultats enregistrés par le Plan Maroc Vert (PMV) pour stimuler les performances de l’agro-industrie, favorisera les investissements privés dans des unités de transformation, et renforcera les capacités des fédérations interprofessionnelles de deux filières à fort potentiel, à savoir les agrumes et l’olive, par le biais de mesures structurelles et spécifiques.

Le projet permettra également de contribuer à la modernisation du modèle de gestion des nouveaux marchés de gros, d’améliorer, à l’aide d’outils technologiques dédiés, l’accès aux informations sur les cours des produits, et de piloter de nouveaux dispositifs pour mettre en relation les petits producteurs avec les gros acheteurs et renforcer leur participation aux chaînes de valeur.

"En s’appuyant sur de précédents projets qui visaient à soutenir les réformes entreprises dans le cadre du PMV, la Banque mondiale augmente aujourd’hui sa contribution aux efforts déployés par le Maroc pour moderniser et développer des filières agricoles, au profit des populations rurales", a expliqué Marie Françoise Marie-Nelly, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Maghreb, citée par le communiqué.

"Ce programme est en phase avec la stratégie du ministère marocain de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, ainsi qu’avec l’appui apporté ces dernières années par la Banque mondiale au PMV en vue de parvenir à la nécessaire transformation du secteur agroalimentaire et, ainsi, d’en améliorer les performances", a estimé, pour sa part, Hind Kadiri, spécialiste senior du développement du secteur privé à la Banque mondiale et co-chef d’équipe du projet.

En soutenant les processus d’intégration, de la production à la commercialisation, le projet a pour objectif d’accroître l’efficacité des marchés tout au long des filières concernées, ce qui permettra d’améliorer leur compétitivité et de déployer le fort potentiel que recèle l’agroalimentaire sur le plan de la création de valeur et d’emplois, a-t-elle ajouté.

Aux termes de ce projet, deux centres d’innovation agroalimentaire seront mis en place pour aider les petits et moyens producteurs à proposer des produits plus innovants et à plus forte valeur ajoutée, et offrir divers services commerciaux et techniques pour soutenir la transformation locale de produits bruts, indique la même source.