L’intelligence artificielle des objets au centre du 19ème Forum arts et métiers entreprises à Meknès

Consciente de l’importance de la participation de l’ingénieur pour le développement industriel, l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers-Meknès consacre, les 13 et 14 mars courant, la 19ème édition du Forum Arts et métiers entreprises (FAME), son plus grand événement et l’une des manifestations les plus marquantes de la ville de Meknès, exclusivement à l’intelligence artificielle des objets, sous le thème : «L’AIOT : levier d’émergence pour une industrie en marche».

Le Forum Arts et métiers-entreprises réunit, cette année, des entreprises de renommée nationale et internationale ainsi que des partenaires académiques, technologiques. Les débats des professionnels porteront sur l’inexorable essor de l’intelligence artificielle, des objets connectés et de l’Internet des objets, les incitant à initier une nouvelle intégration organisationnelle et logistique de leur outil de production pour gagner en compétitivité.

Le programme des conférences sera renforcé pour coller à l’actualité du marché : «Contribution de l’IA et l’IOT à un développement éco-responsable et à la transformation profonde de l’industrie».

Organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par une équipe d’élèves ingénieurs de l’ENSAM-Meknès, le Forum Arts et métiers-entreprises est une occasion privilégiée pour les étudiants et les entreprises d’exprimer leurs besoins, enjeux et perspectives.

Plus concrètement, cet événement est l’opportunité pour établir des contacts, postuler pour des stages, voire des contrats d’embauche et permet à chacun des étudiants de mener une réflexion constructive sur son projet professionnel. Le FAME s’impose ainsi par son importance, la diversité des secteurs représentés et la multiplicité des entreprises présentes.