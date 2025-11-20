Wouter Van Wersch : Le Maroc réunit tous les atouts pour développer une industrie aéronautique compétitive

Le Maroc réunit tous les atouts nécessaires pour développer une industrie aéronautique compétitive, a affirmé Wouter Van Wersch, Executive Vice-President International d'Airbus.



"Le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a développé une industrie robuste, soutenue par la qualité des compétences locales et une vision claire", a dit M. Van Wersch, lors d'une interview accordée à la MAP, en marge du Dubaï Airshow.

Les talents marocains sont nombreux, bien formés et appuyés par une volonté politique forte de faire croître cette industrie, a-t-il noté, mettant l'accent sur le climat des affaires au Maroc qui se distingue par sa stabilité politique et réglementaire.



"Au Maroc, la continuité stratégique et la visibilité sont de véritables atouts et des critères essentiels pour un groupe comme le nôtre", a-t-il fait valoir, rappelant la proximité géographique avec les lignes d'assemblage du Groupe en Europe, qui constitue un avantage majeur pour la fabrication et l'expédition de composants.



Dans ce sens, M. Van Wersch a relevé le potentiel de la Royal Air Maroc (RAM) qui s'inscrit également dans cette dynamique régionale, faisant savoir qu'avec plus de 95 millions de passagers en 2035 au Maroc, Airbus est pleinement engagé dans cette croissance.



Et d'ajouter: "Les investissements récents d'acteurs majeurs comme Safran, qui a choisi le Royaume pour renforcer massivement son dispositif industriel, témoignent de la solidité de l'écosystème marocain".



Pour M. Van Wersch, le nouvel investissement confirme l'existence d'un vivier de talents remarquable, allié à un environnement propice au développement industriel, ce qui renforce la chaîne de valeur locale et soutient l'écosystème autour des programmes d'Airbus.



Revenant sur le partenariat "historique" liant le Maroc et Airbus, il a affirmé que "le Royaume fait partie des pays que nous avons définis comme prioritaires au niveau du groupe".



"Notre présence au Maroc est historique et solide, avec aujourd'hui environ 1.100 employés répartis dans les deux usines d'Airbus Atlantic. Cette présence est appelée à croître significativement avec la finalisation de l’acquisition de Spirit AeroSystems, qui comprend l'intégration de plusieurs sites au niveau mondial, dont un site à Casablanca", a-t-il soutenu.

Ainsi, M. Van Wersch a estimé que cette dynamique va permettre à Airbus d'élargir encore son empreinte locale et de renforcer son travail avec l'ensemble de l'écosystème marocain.



"Au-delà de nos équipes directes, près de 10.000 personnes travaillent autour des activités d’Airbus dans le Royaume. Nos achats atteignent environ 700 millions d’euros par an, un volume appelé à augmenter avec la montée en cadence de nos programmes, dont plusieurs composants trouvent leur origine au Maroc", a-t-il précisé.



Côté perspectives, deux axes se dégagent particulièrement, selon M. Van Wersch, à savoir l'industrie de défense, dont la structuration locale constitue une opportunité majeure et l'intégration logistique et la chaîne de valeur, incluant la dimension académique, notamment grâce à l'Institut des métiers de l'aéronautique (IMA) et l'Institut spécialisé des métiers de l'aéronautique et de la logistique aéroportuaire (ISMALA), essentiels pour la gestion des talents.