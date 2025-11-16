Achraf Tarsim : Le Maroc, un véritable laboratoire de financement du développement

Le Maroc constitue un véritable laboratoire de financement du développement, a indiqué, jeudi à Rabat, le responsable-pays du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) pour le Maroc, Achraf Tarsim.



"Le Maroc constitue un modèle en matière de financement du développement, dont les bonnes pratiques peuvent être répliquées ailleurs sur le continent", a affirmé M.Tarsim qui intervenait lors d’un panel sous le thème "Mobiliser l’épargne nationale pour financer les projets de demain" dans le cadre de la conférence annuelle de l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissement marocains (ASFIM).



Selon lui, le Maroc se trouve dans une fenêtre d’opportunité exceptionnelle pour attirer les investissements internationaux, portée par la solidité de ses institutions et par l’ambition de ses politiques publiques.



Il a, dans ce contexte, identifié trois leviers prioritaires pour renforcer le financement des projets, à savoir le rehaussement de crédit, à travers la généralisation des garanties offertes par des institutions comme Tamwilcom, le développement du marché obligataire et l’amélioration de la qualité et de la préparation des projets, grâce à la création de fonds dédiés et à une meilleure structuration des partenariats public-privé, rapporte la MAP.



A cette occasion, M.Tarsim est revenu sur le partenariat liant le Maroc et la BAD, mettant en avant la place de choix du Royaume au sein du portefeuille de la Banque, en tant que premier partenaire.



Placée sous le thème "Cap 2030 : Mobiliser l’épargne nationale pour financer les grands projets de demain", cette édition de la conférence de l'ASFIM a exploré les leviers financiers et stratégiques permettant d’orienter efficacement l’épargne nationale vers le financement des projets structurants du Maroc de demain.



En rassemblant différents acteurs publics et privés, institutions financières et experts du marché, l’ASFIM a offert une plateforme unique d’échanges et de réflexion autour des perspectives du secteur de la gestion d’actifs.