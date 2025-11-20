Abdelmounim El Eulj : Le label "Made in Morocco" ouvre une nouvelle ère pour l'économie nationale

Le label "Made in Morocco" ouvre une ère nouvelle pour l'économie nationale, offrant une opportunité majeure pour renforcer la visibilité des produits marocains sur les marchés mondiaux, a affirmé, mercredi à Casablanca à l'occasion de la 1ère édition du Agro Export Day 2025, le président de la Fédération nationale de l'agroalimentaire (FENAGRI), Abdelmounim El Eulj.



Placé sous le thème "Made in Morocco, Desired Worldwide : Exporter la qualité agroalimentaire marocaine", cet événement a été l'occasion pour M. El Eulj de mettre en valeur l'apport du label à l'économie nationale, insistant sur la dimension continentale et appelant à faire du label un symbole de partenariat et de solidarité africaine.



Dans ce contexte, le président de la FENAGRI a souligné l'importance stratégique accordée par le Royaume au développement des exportations agroalimentaires, rappelant que le secteur constitue un levier essentiel de croissance durable, avec sa contribution à la souveraineté alimentaire, à l'industrialisation, à la création d'emplois qualifiés et au rayonnement international du Maroc, rapporte la MAP.



M. El Eulj a mis en avant la mutation actuelle des chaînes de valeur mondiales, marquées par de nouvelles exigences de durabilité, de traçabilité et de différenciation territoriale, estimant que le Maroc dispose de tous les atouts pour s'imposer comme une référence de qualité, de traçabilité et d’excellence agroalimentaire.



Il a exhorté les opérateurs à un engagement constant en faveur de la qualité, de la compétitivité, de la durabilité et de l'intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.



De son côté, le directeur général de la Société marocaine d'assurance à l'exportation (SMAEX), Hicham Zaki, a fait remarquer que cette première édition de l'Agro Export Day intervient dans un contexte exceptionnellement favorable au développement des exportations marocaines, marqué par un arsenal stratégique renforcé (accords de libre-échange, soutien public aux exportateurs, nouveaux dispositifs de facilitation du commerce extérieur, et montée en puissance de la logistique de nouvelle génération).



L'exportation, a-t-il poursuivi, constitue l'arme la plus efficace du pays, dans un environnement mondial marqué par la volatilité, la fragmentation géopolitique et une concurrence accrue, appelant à une adoption plus large des mécanismes d'assurance-crédit, en particulier par les petites et moyennes entreprises (PME), pour sécuriser les opérations internationales.



M. Zaki a également indiqué que le secteur agroalimentaire représente désormais le deuxième poste d'engagement de la SMAEX, rappelant qu'au cours des cinq dernières années, l'institution a assuré près 50 milliards de dirhams d'exportations agricoles et agroalimentaires, couvrant plus de 3.500 importateurs et accompagnant les opérateurs vers près d'une centaine de destinations.



Lors de cet événement, la FENAGRI a conclu trois conventions de partenariats avec la SMAEX, le Centre régional d'investissement Souss-Massa et l'Associazione Italiana Coltivatori (AIC).



L’Agro Export Day 2025, organisé par la FENAGRI, en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, le secrétariat d'Etat chargé du Commerce extérieur et l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), est un événement international consacré à la valorisation du "Made in Morocco" agroalimentaire et à l’accélération des exportations marocaines.



Cette édition inaugure une nouvelle plateforme annuelle de réflexion stratégique, de promotion des produits marocains et de rencontres professionnelles de haut niveau, réunissant plus de 200 participants entre dirigeants, institutionnels, exportateurs, acheteurs internationaux, investisseurs et experts.