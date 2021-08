L'incendie de la forêt Sougna contrôlé

L'incendie qui s'est déclaré, ce week-end, dans la forêt "Sougna", située entre les communes de Tanakoub et Derdara (province de Chefchaouen), est "contrôlé", après avoir ravagé environ 1.100 hectares de végétation, a annoncé mercredi le chef du Centre national de gestion des risques climatiques forestiers, Fouad Assali.



"Le feu, qui a éclaté, samedi vers 14h30, dans la forêt Sougna est actuellement contrôlé", a déclaré à la MAP, M. Assali, notant que les équipes d'intervention resteront sur les lieux pour faire face à un éventuel redémarrage du feu. La superficie calcinée est estimée à environ 1.100 hectares, dont 60% sont des espèces secondaires, a-t-il précisé.



Quelque 520 éléments des Eaux et forêts, de la Protection civile, des Forces auxiliaires, des Forces armées royales et de la Gendarmerie royale, ainsi que des autorités locales ont été mobilisés pour venir à bout de cet incendie, appuyés par des moyens techniques terrestres, quatre avions "Canadair" des Forces Royales Air et de quatre avions Turbo trush de la Gendarmerie royale.