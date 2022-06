L'impact des neurosciences sur la société au centre d' une conférence à Rabat

"Les neurosciences au service de l'innovation et la société" a été le thème d'une conférence organisée vendredi soir par l’Académie du Royaume du Maroc, en partenariat avec l’Académie Hassan II des sciences et techniques et l’Ambassade de Suisse à Rabat.



Organisée dans le cadre des célébrations du centenaire de la présence diplomatique de la Suisse au Maroc, qui remonte à l’ouverture du premier consulat de Suisse à Casablanca en 1921, cette 7ème et dernière rencontre d'un cycle de conférences tenu sous le signe "Innovation & questions du temps présent", a été animée par Dr. Cherine Fahim Fahmy, en présence d'un parterre de scientifiques, de médecins, d'étudiants et de personnalités issues de divers horizons.



A cette occasion, Dr. Fahim a donné un bref aperçu sur les neurosciences, expliquant qu'elles sont l’étude du système nerveux central, de sa structure, de son fonctionnement et de son anatomie, notant que les neurosciences se focalisaient auparavant plus sur la neurologie et la psychiatrie. "Aujourd'hui, nous essayons davantage de vulgariser les neurosciences auprès du grand public, en mettant en évidence les avancées et les découvertes réalisées au service des parents, enfants ou grands-parents de patients atteints de démence, afin d’améliorer la vie des individus, toutes catégories d'âges, et de leur permettre de s'y adapter malgré certaines maladies", a-t-elle ajouté.



Dans ce sens, elle a mis en relief l'importance des neurosciences de l'art, faisant savoir que des médecins prescrivent actuellement l’art comme "ordonnance/thérapie" pour le traitement de certains troubles mentaux, citant à titre d'exemple la visite des musées.



De l'avis de Dr. Fahim, une meilleure connaissance des neurosciences par la population deviendra sans nul doute un enjeu majeur au cours des prochaines années, au vu des progrès notables et prometteurs atteints dans ce domaine en vue de déboucher, entre autres, sur des traitements pour des pathologies mentales ou neurologiques. Elle a notamment mis l'accent sur les soins dispensés aux maladies neuro développementales et neuro dégénératives, la manière d'inventer des machines en compatibilité avec notre cerveau et sur l’importance de développer une industrie et une société qui reposent sur les progrès des neurosciences.



Pour sa part, l’ambassadeur de la Confédération suisse au Royaume, Guillaume Scheurer, a soutenu que la présence au Maroc de Dr. Fahim offre l’opportunité de mettre en avant les aspirations du Royaume à renforcer sa position en tant que hub régional et porte d’entrée du Continent africain en ce qui concerne l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. "L’œuvre de Mme Fahim en Suisse nous fournit aussi d’excellents atouts que nous pouvons – et voulons – mettre en avant", a-t-il indiqué.



De son côté, le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume, Abdeljalil Lahjomri s'est félicité de l'organisation de cette conférence, la 7ème dans le cadre de ce cycle de conférences qui se tient sous le signe "Innovation & questions du temps présent", ajoutant que cette rencontre se veut l'opportunité de traiter de plusieurs axes relatifs à la prévention et au traitement des neuropathies, ainsi qu'à la conception des appareils dédiés spécifiquement au cerveau humain, à la lumière des dernières nouveautés dans le domaine scientifique.



Il s'est, par ailleurs, interrogé s'il faut, comme l'a souligné le récent Courrier de l'UNESCO (janvier-mars 2022), avoir peur des neurosciences, ajoutant qu'elles occupent actuellement une place majeure au sein des sociétés contemporaines, qui se manifeste à travers leurs impacts sur les différents modes de pensée et de créativité.



Il a aussi évoqué le dernier rapport du Comité international de bioéthique de l’UNESCO qui a formulé une série de recommandations préconisant le renforcement de l'arsenal juridique pour protéger les "neurodroits" des citoyens. M. Lahjomri a également mis l'accent, dans son intervention, sur les avancées et les progrès réalisés par les neurosciences, leur ouverture sur les autres sciences et leurs rapports avec les modes d'enseignement et les actes d'apprentissage à même de les mettre au service des pédagogues et acteurs concernés par la chose éducative.



Fondatrice et présidente d’Endoxa Neuroscience, première société d’expertise et consultation en neuroscience en Suisse, Dr. Cherine Fahim Fahmy travaille comme chercheuse associée en Neuroscience, axe cerveau et développement, à l’hôpital CHU Sainte Justine de Montréal (Canada).



Entre 2000 et 2009, elle a occupé des postes d’associée de recherche au College of Physicians and Surgeons de l’Université Columbia, au Rusk Institute of Rehabilitation Medicine et au New York State Psychiatric Institute de l’Université de New York. Elle a assumé des fonctions de recherche et d’enseignement aux Universités de Lausanne et Fribourg et a été consultante à l’Organisation Mondiale de la Santé à Genève entre 2010 et 2011.