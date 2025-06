L'homme accusé du meurtre d'une élue américaine capturé dans le Minnesota

L'homme accusé d'avoir assassiné une élue locale du Minnesota et tenté d'en tuer un autre a été arrêté dimanche soir dans une zone rurale du Minnesota, ont annoncé les autorités de cet Etat du nord des Etats-Unis.



"Après deux jours de chasse à l'homme et deux nuits blanches, les forces de l'ordre ont interpellé Vance Boelter", a annoncé le gouverneur du Minnesota Tim Walz, lors d'une conférence de presse tard dimanche soir.



Cette double attaque sur deux responsables démocrates a choqué la classe politique de cet Etat plutôt tranquille, frontalier du Canada, et provoqué la stupeur chez les élus américains, englués dans une atmosphère politique tendue.



Selon les mandats d'arrêt émis avant son arrestation, Vance Boelter fait face à deux chefs d'inculpation pour meurtre, passibles chacun d'une peine maximale de 40 ans, et deux autres pour tentative de meurtre. Des documents judiciaires indiquent qu'il devait comparaitre devant un juge lundi.



Des centaines de policiers étaient depuis samedi matin à la recherche de Vance Boelter, accusé de s'être déguisé en policier pour tuer, Melissa Hortman et son époux, ainsi que d'avoir gravement blessé un autre élu, John Hoffman, ainsi que sa femme.

Même s'il était armé, il a été arrêté "sans l'usage de la force", a déclaré Jeremy Geiger, un colonel de la police du Minnesota.



Sa cavale a pris fin dimanche soir dans la localité de Green Isle, à plus d'une heure à l'ouest de Minneapolis, ont précisé les autorités à la presse, ajoutant qu'il était en cours d'interrogatoire.



Une voiture liée à cet homme, considéré comme "armé et dangereux", avait été retrouvée dimanche midi dans cette zone, proche de son domicile selon les médias locaux. Une centaine de policiers, assistés notamment de drones, étaient à ses trousses.



"Il n'y a aucun doute qu'il s'agissait là de la plus grande chasse à l'homme" de l'histoire du Minnesota, a dit à la presse Mark Bruley, le chef de la police de Brooklyn Park, la ville de la banlieue de Minneapolis où ont été tués Melissa Hortman et son époux.

Le sénateur local John Hoffman, gravement blessé par neuf balles et opéré à de multiples reprises durant le week-end, "avance vers la guérison", a ajouté Tim Walz dimanche soir.



Le gouverneur, ancien colistier de Kamala Harris à la dernière élection présidentielle, a appelé à ce que "cet acte odieux" ne "devienne pas la norme".

"Cela ne peut pas être la manière de régler nos différences politiques", a ajouté le démocrate, qui connaissait bien Melissa Hortman.



Un carnet contenant une liste d'élus, dont les deux visés et d'autres figures politique de l'Etat, a été retrouvé à l'intérieur du véhicule.

La sénatrice Amy Klobuchar s'était dite dimanche "inquiète pour tous nos responsables politiques" après cette attaque.



"Il y avait un lien avec l'avortement, en raison des groupes" présents sur la liste - dont des cliniques pour IVG selon les médias - retrouvée dans la voiture du suspect, a-t-elle ajouté dans un entretien avec la chaîne NBC.



Melissa Hortman, 55 ans et mère de deux enfants, était une ancienne présidente de la Chambre des représentants du Minnesota. Elle avait fait de la protection du droit à l'IVG sa grande priorité.

"Il nous faut baisser la tension" politique, a insisté Amy Klobuchar sur CNN.



Cette attaque est intervenue dans une Amérique toujours plus fracturée, entre déploiement de soldats à Los Angeles pour réprimer les manifestations, parade militaire voulue par Donald Trump à Washington et rassemblements contre lui à travers le pays.

L'actuel président a lui-même échappé à deux tentatives d'assassinat pendant sa campagne, dont une en plein meeting en juillet dernier en Pennsylvanie.



Interrogé dimanche matin par une journaliste de la chaîne ABC sur la situation au Minnesota et s'il comptait appeler Tim Walz, ancien adversaire politique, Donald Trump a répondu ainsi: "C'est terrible. Je pense qu'il est un très mauvais gouverneur, quelqu'un de complètement incompétent. Mais je pourrais l'appeler, comme je pourrais appeler d'autres gens".