A Gaza, la Défense civile annonce 20 personnes tuées par des tirs israéliens en allant chercher de l'aide

La Défense civile de Gaza a indiqué que 20 personnes avaient été tuées lundi par des tirs de l'armée israélienne en allant chercher de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien ravagé par les bombardements après plus de vingt mois de guerre.



"Vingt martyrs et plus de 200 blessés du fait de tirs de l'occupation (armée israélienne, NDLR), dont certains dans un état grave, ont été transférés" vers des hôpitaux de la bande de Gaza, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, ajoutant qu'"ils attendaient de pouvoir accéder au centre d'aide américain à Rafah" (sud). Contactée par l'AFP, l'armée israélienne a dit qu'elle se renseignait.