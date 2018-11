L'ex-sélectionneur tunisien Benzarti en discussions avec le Wydad

L'ex-sélectionneur tunisien Faouzi Benzarti, limogé le 20 octobre après seulement trois mois sur le banc, a indiqué à l'AFP être "en discussions" pour retourner au Wydad Casablanca (WAC), où l'entraîneur français René Girard est donné sur le départ.

"Il y a des discussions en cours avec le Wydad sur un éventuel contrat pour entraîner cette équipe" a indiqué M. Benzarti à l'AFP, sans donner plus de détails.

Selon des sources proches du club marocain, le WAC se prépare à se séparer de son entraîneur René Girard après une série de contre-performances.

Faouzi Benzarti, un Tunisien de 68 ans, avait quitté le WAC pour prendre les rênes de la sélection tunisienne, où il avait débuté le 29 juillet avec un contrat de deux ans renouvelables.

Son limogeage inattendu était intervenu quelques jours après la qualification de la Tunisie pour la CAN 2019. Il est remplacé par ses deux assistants, Maher Kanzari et Mourad Okbi, qui assurent l'intérim jusqu'en 2019, a indiqué la fédération tunisienne de football.

Du côté du WAC, la séparation d'avec M. Girard devait être formalisée mardi lors d'une réunion entre les dirigeants du club marocain et le coach français.

La discussion sur l'avenir de René Girard intervient après l'élimination du club rouge et blanc de la Coupe du Trône et de la Coupe arabe, suivie d'une nouvelle défaite en championnat dimanche. Avec trois points au classement, le WAC est la lanterne rouge de la Botola Pro, la première division marocaine.

René Girard, 64 ans, était arrivé fin septembre pour redresser le club casablancais, tenant de la Ligue des champions d'Afrique, qui traversait déjà une mauvaise passe.

René Girard, qui a notamment gagné trois titres de champion de France (1984, 1985, 1987) et deux Coupes de France (1986 et 1987) avec Bordeaux en tant que joueur, compte à son palmarès d'entraîneur un titre de champion de France remporté en 2012 avec Montpellier. Il compte 7 sélections avec les Bleus et une participation à la Coupe du monde de 1982.

Rival éternel du Raja Casablanca, le Wydad est l'un des clubs marocains les plus titrés, désigné meilleur club africain en 2017 par la CAF.