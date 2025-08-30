L'ère de la guerre robotisée est arrivée

La guerre de la Russie contre l'Ukraine est devenue un conflit technologique à grande échelle, où 70 à 80% des pertes sont désormais causées par des drones. Après trois ans et demi, la guerre est devenue un jeu du chat et de la souris permanent où chaque nouveau système d'armement n'offre qu'un bref avantage de deux ou trois mois avant que l'autre partie ne mette au point des contre-mesures.



Cela signifie que l'ère de la guerre robotique est arrivée. Nous assistons à sa première phase dans le ciel ukrainien, sur terre et en mer. Le développement de la technologie militaire le plus rapide au monde a lieu dans les garages, les sous-sols et les usines ukrainiens, où des centaines de petites équipes construisent de nouveaux modèles de drones et d'intercepteurs.



Nombre d'entre elles travaillent sans relâche depuis février 2022, sans week-ends ni vacances. Dès qu'un nouveau produit est prêt, il est déployé sur la ligne de front. Les soldats le testent le lendemain et, dans les 24 heures, les réactions des combattants sont envoyées aux développeurs, ce qui déclenche un nouveau cycle. Certaines équipes de technologie de défense livrent même leurs produits en mains propres dans les zones de combat et travaillent directement avec les soldats sur l'intégration et l'itération.



Cependant, la machine de guerre russe fonctionne également à plein régime, avec de nombreuses usines qui tournent 24 h sur 24 h ; un signe clair de la rapidité avec laquelle la Russie est capable de produire des armes. Le 9 juillet, la Russie a lancé 728 drones Shahed en une seule journée, ce qui montre clairement la rapidité avec laquelle elle peut mettre à l'échelle des systèmes d'armes efficaces. A la fin du mois, plus de 6.200 Shaheds avaient été déployés, soit 14 fois plus qu'en juillet 2024 et 16 % de plus qu'en juin. Pour faire face à cette menace, au moins deux entreprises de défense ukrainiennes ont développé des drones intercepteurs alimentés par l'IA qui utilisent l'apprentissage automatique pour identifier et détruire les Shaheds. Les meilleures nuits, ils ont atteint des taux de réussite de 60 à 70 %.



La lutte évolue toutefois rapidement. Les Shaheds deviennent eux aussi plus intelligents. Lorsque l'Ukraine a déployé des mitrailleuses pour sa défense aérienne, les Shaheds ont réagi en volant à plus de trois kilomètres, bien hors de portée. Fin juillet, la Russie a ensuite lancé un Shahed à réaction capable de voler jusqu'à 700 kilomètres à l'heure, soit plus vite que la plupart des intercepteurs connus. En outre, certains Shaheds sont désormais équipés d'un système d'imagerie thermique, de processeurs avancés et même d'un système autonome de coordination d'essaims. Il semble qu'ils sentent qu'ils sont traqués et qu'ils font des embardées et des esquives pour échapper à leur poursuivant.



Telle est la nature de la toute première guerre entre robots. Le conflit est mené par deux systèmes autonomes, chacun essayant d'être plus malin que l'autre en temps réel. Des avancées similaires ont lieu sur le terrain. Les drones FPV (first-person view) dotés de connexions par câble optique (ce qui signifie que leur signal ne peut pas être brouillé) peuvent désormais frapper des cibles situées jusqu'à 30 kilomètres de la ligne de front, ce qui rend tout mouvement dans cette zone extrêmement dangereux. Les deux camps ont commencé à utiliser des « drones dormants » qui attendent au sol pendant des heures jusqu'à ce qu'une cible apparaisse.



En conséquence, des véhicules terrestres sans pilote sont désormais déployés à grande échelle, principalement pour la logistique, le réapprovisionnement, l'évacuation, l'exploitation minière et même les attaques. Pour l'instant, l'Ukraine semble avoir une longueur d'avance dans ce domaine. En juillet, sa 3e brigade d'assaut a mené une opération historique entièrement autonome, combinant des drones FPV et des robots terrestres pour forcer les troupes russes à se rendre dans l'oblast de Kharkiv sans qu'aucun soldat ukrainien ne participe directement à l'assaut.



L'une des plus grandes réussites de l'Ukraine a été l'utilisation de drones maritimes pour repousser les navires russes hors de la mer Noire. Ces unités ont également été améliorées au fil du temps. Le 31 décembre 2024, un drone maritime ukrainien Magura V5 armé d'un missile sol-air a détruit un hélicoptère russe Mi-8 au-dessus de la mer Noire. Jamais auparavant un véhicule de surface sans pilote n'avait abattu un aéronef habité. Aujourd'hui, certains drones maritimes sont utilisés comme plateformes de lancement ou comme relais de communication pour des drones plus petits, ce qui augmente leur portée et leurs capacités.



Il ne s'agit pas de cas isolés. Ils confirment que nous sommes entrés dans une nouvelle ère de la guerre, dans laquelle les systèmes autonomes sont essentiels au succès sur le champ de bataille. Les meilleures unités de drones ukrainiennes fonctionnent comme des start-up technologiques performantes, chacune ayant ses propres méthodes de recrutement, de formation, de financement et sa propre culture d'équipe. Une brigade avancée comprend plus de 70 architectes de données qui analysent des renseignements en direct 24 heures sur 24. Ces unités créent des boucles d'apprentissage rapide, s'adaptant aux changements du champ de bataille plus rapidement que les unités militaires traditionnelles.



Le nouvel acteur le plus performant dans le conflit ukrainien est Swift Beat, la société de défense de l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, qui prévoit de livrer des centaines de milliers de drones cette année. L'entreprise a mis au point l'un des drones intercepteurs Shahed les plus efficaces et développe des systèmes capables d'intercepter des missiles de croisière et des missiles balistiques. Fait remarquable, nombre de ces nouvelles technologies sont cependant mises au point non pas par de grandes entreprises de défense, mais par des milliers de bénévoles et par la société civile.



Ce type d'innovations permet d'expliquer comment l'Ukraine est parvenue à tenir tête à une superpuissance militaire pendant si longtemps. L'OTAN et ses alliés doivent de toute urgence étudier et renforcer leur soutien à l'Ukraine. La guerre robotique est là, et l'Ukraine est en train de rédiger le manuel d'utilisation.



Par Ragnar Sass,

Entrepreneur technologique et investisseur providentiel estonien, également cofondateur de Pipedrive, développeur de logiciels de gestion de la relation client et fondateur de la Darkstar Coalition