Prix Mohammed VI. Art décoratif marocain sur papier

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé l’ouverture des candidatures pour la 12e édition du concours national du Prix Mohammed VI de l'art décoratif marocain sur papier.



Ce Prix est organisé conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, partant du principe de la singularité de l’art décoratif marocain et de son enracinement dans la culture et la société ainsi que de la conviction quant à la nécessité de préserver le rôle culturel et civilisationnel de cet art, indique le ministère dans un communiqué.



De même, ce Prix a pour but d’encourager les générations d’artistes décorateurs à s’imprégner des dimensions artistiques et esthétiques de cet art, souligne la même source.

Il s'agit de récompenser les meilleurs artistes décorateurs marocains et de rendre hommage à ceux ayant consacré des efforts sincères au service de cet art, à sa promotion et à sa diffusion.



Deux Prix seront remis, à savoir le Prix Mohammed VI de l’Excellence et le Prix Mohammed VI Honorifique, qui sera décerné à un décorateur marocain de renom reconnu pour sa contribution à la promotion, à la préservation et au développement de l’art décoratif marocain sur papier, sur proposition de la commission nationale, note le ministère, précisant que la valeur financière de chaque Prix est de 50.000 dirhams.



Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 avril 2026, fait savoir la même source, notant que le formulaire de participation et le guide de référence du concours sont disponibles auprès des délégations des Affaires islamiques et sur le portail électronique du ministère à l’adresse: www.habous.gov.ma.



Le formulaire et les œuvres participantes doivent être envoyés par courrier recommandé ou déposés à l’adresse "Ministère des Habous et des Affaires islamiques – Direction des Affaires islamiques – Département des études islamiques – Département d’organisation des concours – Mechouar Said, Rabat", tandis que les personnes souhaitant recevoir plus d’informations peuvent contacter les numéros 0537-668612 / 0537-763210.