L’équipementier américain Lear renforce sa présence au Maroc

L'équipementier automobile américain "Lear Corporation", leader mondial de la technologie des sièges et de l'électronique automobile, a annoncé, mardi, l’ouverture d’une nouvelle usine de systèmes d'amarrage à Tanger.



Dans un communiqué, la multinationale américaine a indiqué que cette unité, qui sera opérationnelle à partir du troisième trimestre 2023, fabriquera des pièces moulées par injection et des plastiques techniques pour les constructeurs et les fournisseurs automobiles de Lear, ainsi que pour ses unités commerciales spécialisées dans les sièges et l'électronique, rapporte la MAP.



Aménagée sur une superficie de 5.300 mètres carrés, la nouvelle structure renforce la stratégie d'intégration verticale mondiale de Lear, en créant des opportunités de nouvelles activités et de croissance du chiffre d'affaires, relève la même source, précisant que les nouvelles opérations des systèmes de connexion créeront environ 150 nouveaux emplois et étendront l'empreinte manufacturière de Lear au Maroc.



"En tant que l'un des plus grands employeurs du secteur automobile au Maroc, Lear est fier d'ouvrir une usine de pointe dans un pays où nous faisons des affaires depuis 2003", a indiqué Enrique Orta, vice-président mondial de Lear pour les systèmes de distribution électrique et les systèmes de connexion, cité dans le communiqué.



Il a relevé que cette usine “créera de nouveaux emplois et renforcera nos capacités de conception et de production dans la région afin de continuer à livrer des produits dans les délais impartis avec les plus hauts niveaux de qualité, de valeur et d'innovation pour nos clients”.



Présent dans 37 pays, le groupe américain "Lear Corporation", basé dans l'Etat du Michigan (Midwest), dispose de 17 unités au Maroc où il emploie 19.000 personnes.