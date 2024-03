L'engagement politique avec toutes ses lettres de noblesse

C'est avec militantisme, fraternité et sagesse que s'est tenue la réunion du Bureau politique de l'USFP le mercredi 27 mars 2024.



Il nous est agréable, suite à la réussite des travaux du BP, d'exprimer nos sincères félicitations à notre frère le Premier secrétaire Driss Lachguar ainsi qu'à tous nos frères et sœurs membres du BP.

Notre confiance en vous est une reconnaissance largement méritée de votre militantisme et de votre action partisane.



Nous avons la certitude que, grâce à vos expériences et qualités humaines, à votre solde et crédibilité politique, et à vos attachements immuables et indissolubles aux constantes et valeurs sacrées de notre nation, vous allez continuer inlassablement de forger et renforcer la place de notre parti sur l'échiquier politique national, prêchant la démocratie et le développement de notre pays.