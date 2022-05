L'Union nationale des femmes du Maroc célèbre son 53ème anniversaire

En exécution des Hautes orientations de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc (UNFM), l'Union célèbre le 53ème anniversaire de sa création par Feu Sa Majesté Hassan II.



A cette occasion, l'UNFM a organisé, vendredi à Tanger, une exposition de photos, revues, journaux et documents historiques qui relatent les moments forts de l'action de l'Union pour la promotion de la situation des femmes et des filles, tant sur le plan national qu'international, a indiqué l'UNFM dans un communiqué.



Afin d'encourager les initiatives féminines pionnières en matière d'économie sociale et solidaire aux niveaux local et régional, l'Union a organisé, par le biais de ses associations dans les villes de Khouribga et Martil, des journées portes ouvertes dans les espaces d'exposition "UNFM Market", dédiées à la commercialisation des produits des coopératives locales et régionales, a fait savoir la même source.



Ces espaces, poursuit le communiqué, ont pour vocation de faciliter la commercialisation des produits des femmes issues du monde rural et semi-urbain, et d’améliorer par là les conditions économiques des catégories sociales à revenus limités.