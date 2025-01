L’Union générale des journalistes arabes a réitéré, mardi, son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et son appui au "plan d’autonomie dans le cadre de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire".



Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son Secrétariat général et de son Bureau permanent à Dubaï, l’Union a réaffirmé son "soutien à l’intégrité territoriale du Royaume face au complot séparatiste, appuyé de l’étranger".



L’Union a également réitéré son rejet de toute forme et manifestation de séparatisme et de fragmentation dans l’ensemble des pays arabes.