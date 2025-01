L'ONU demande 370 millions de dollars en plus pour l'aide humanitaire au Liban

L'ONU et le gouvernement libanais ont lancé mardi un nouvel appel aux dons de 371,4 millions de dollars pour faire face aux besoins humanitaires urgents de la population touchée par le récent conflit entre Israël et le Hezbollah.



En octobre, un premier appel de 426 millions de dollars avait été lancé pour venir en aide aux personnes déplacées par les frappes israéliennes au Liban, appel qui a permis de mobiliser environ 250 millions de dollars, selon l'ONU.



Depuis, "si la cessation des hostilités offre de l'espoir, plus de 125.000 personnes sont toujours déplacées, et des centaines de milliers de plus font face à d'immenses défis pour reconstruire leur vie", a commenté dans un communiqué Imran Riza, coordinateur humanitaire de l'ONU au Liban.



Dans ces conditions, 371,4 millions de dollars supplémentaires sont nécessaires "pour soutenir les efforts pour sauver des vies et empêcher la détérioration d'une situation déjà terrible", a-t-il ajouté.



Cet appel est principalement destiné à aider jusqu'en mars un million de Libanais, de réfugiés syriens et palestiniens et de migrants les plus touchés par la crise humanitaire.

En septembre, Israël avait intensifié sa campagne de bombardements et envoyé des troupes au Liban après près d'un an d'échanges de tirs transfrontaliers avec le Hezbollah, en marge de la guerre à Gaza.



Depuis le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre, plus de 800.000 personnes déplacées au Liban par le conflit ont pu rentrer chez elles, selon l'ONU.