L'ONMT et Arkia Airlines connectent Essaouira à Tel Aviv  

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) et Arkia Airlines ont signé, vendredi à Salé, un accord portant sur le développement et le renforcement des connexions aériennes entre le Maroc et Israël, ainsi que la promotion du tourisme entre les deux pays. Cette convention est une nouvelle résultante de l’important effort de promotion de la destination Maroc sur le marché israélien entrepris par l'ONMT depuis la réouverture du ciel marocain en février 2022.



La deuxième plus grande compagnie aérienne d'Israël s'engage ainsi à mettre en place, dès le mois de septembre, une ligne directe Tel Aviv-Essaouira proposant une offre de 11.000 sièges. L'accord porte également sur le doublement de la capacité d’Arkia Airlines sur Marrakech en provenance de l'aéroport David-Ben-Gourion International de Tel Aviv, pour atteindre 22.000 sièges. Les trois vols vers le Maroc seront effectués en Airbus 321.



A travers ce partenariat, c’est une offre de 33.000 sièges qui sera injectée par Arkia à destination du Maroc. Dans ce sillage, le directeur général de l'ONMT, Adel El Fakir, a indiqué que "ce partenariat s'inscrit dans la dynamique positive enclenchée par l'ONMT à destination du marché israélien.



Les progressions à fin juin 2023 au départ du marché israélien sont importantes et nous sommes conscients de la pérennité de cette dynamique via la multiplication des connexions directes avec les différentes destinations touristiques marocaines".

De son côté, le directeur général d'Arkia, Gad Tepper, a exprimé son enthousiasme à l'idée d'ouvrir la route vers Essaouira aux Israéliens qui pourront apprécier la culture, les lieux historiques et les vues spectaculaires.



Pour promouvoir le lancement de la nouvelle ligne directe Tel Aviv-Essaouira, un dispositif de communication conjoint ONMT-Arkia multicanal sera déployé sur plusieurs médias : TV, presse, affichage et digital. L'objectif étant de communiquer autour des atouts touristiques de la destination d’Essaouira et de mettre en avant l’histoire, la mémoire et la culture judéo-marocaine que recèle la cité des Alizés.



Les arrivées de touristes israéliens ne cessent de progresser. En 2022, ils ont été près de 75.000 touristes à visiter le Maroc, en hausse de 87% par rapport à 2019. À fin juin 2023, les aéroports du Maroc ont accueilli près de 39.000 voyageurs israéliens, en augmentation de 35% par rapport à la même période de 2022 et de 146% par rapport à juin 2019. Ces nouvelles lignes permettront d’insuffler une nouvelle dynamique à cette tendance, encourageant ainsi le tourisme et l'économie.



Light In Action, la stratégie initiée par l'ONMT, continue donc de porter ses fruits notamment dans le domaine de l’aérien et de l'ouverture de ligne point à point.