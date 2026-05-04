L’Inspecteur Général des FAR s’entretient avec le Secrétaire à l’armée de terre des Etats-Unis

-
Driss Lachguar au SIEL: une présence politique à dimension culturelle et un message de soutien à la pensée et au rayonnement de la culture
-
Hassan El Fad : L’humour, un acte sérieux porté par l’esprit du théâtre et les outils narratifs
-
Driss Lachguar : L'hégémonisme politique a appauvri la démocratie et asphyxié la pluralité
-
La FDT célèbre un 1er Mai de combat et de mémoire : Tanger, debout pour la dignité
Les entretiens entre l’Inspecteur Général des FAR et le Secrétaire à l’armée de terre des Etats-Unis ont porté sur les différents volets de la coopération militaire bilatérale qui s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue d’année en année, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.
Les deux responsables ont salué l’excellence des relations entre les Forces Armées Royales et les Forces Armées Américaines illustrées par un dialogue stratégique régulier et des activités de coopération intenses et régulières, à l’instar de l’exercice «African Lion», dont l’édition 2026 coïncide cette année avec le 250ème anniversaire de l’indépendance des Etats-Unis.
A l’issue des entretiens, les deux responsables se sont rendus au Centre Opérationnel Multinational Interarmées (CJTF), pour s’enquérir du déroulement des entraînements et également des technologies émergentes adoptées durant cette édition d’African Lion.