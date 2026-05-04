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L’Inspecteur Général des FAR s’entretient avec le Secrétaire à l’armée de terre des Etats-Unis


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Lundi 4 Mai 2026

L’Inspecteur Général des FAR s’entretient avec le Secrétaire à l’armée de terre des Etats-Unis
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Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, et à l’occasion de la 22° édition de l’exercice African Lion, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, s’est entretenu, vendredi au siège de l’Etat-Major de la Zone Sud, avec M. Daniel Driscoll, Secrétaire à l’armée de terre des Etats-Unis, en visite de travail au Royaume.

Les entretiens entre l’Inspecteur Général des FAR et le Secrétaire à l’armée de terre des Etats-Unis ont porté sur les différents volets de la coopération militaire bilatérale qui s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue d’année en année, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.

Les deux responsables ont salué l’excellence des relations entre les Forces Armées Royales et les Forces Armées Américaines illustrées par un dialogue stratégique régulier et des activités de coopération intenses et régulières, à l’instar de l’exercice «African Lion», dont l’édition 2026 coïncide cette année avec le 250ème anniversaire de l’indépendance des Etats-Unis.

A l’issue des entretiens, les deux responsables se sont rendus au Centre Opérationnel Multinational Interarmées (CJTF), pour s’enquérir du déroulement des entraînements et également des technologies émergentes adoptées durant cette édition d’African Lion.

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Lundi 4 Mai 2026

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