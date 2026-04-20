Le Maroc, un partenaire économique incontournable pour les entreprises allemandes

Le Maroc s’impose comme un partenaire économique “difficilement contournable” pour les entreprises allemandes, en particulier en tant que porte d’entrée vers l’Afrique, indique la Radio publique allemande Deutschlandfunk.



Dans un podcast diffusé à l'occasion de la visite au Maroc du ministre fédéral allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, le média germanique met en avant les atouts structurels du Royaume, citant notamment des coûts de production compétitifs, une énergie moins chère et une stabilité politique, qui renforcent l'attractivité auprès des investisseurs internationaux.



Le Maroc, ajoute la même source, figure parmi les “champions économiques” du continent africain, mettant l'accent sur le potentiel de coopération économique germano-marocaine, notamment en perspective de la Coupe du monde 2030 de football, qui sera conjointement organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal.



Par ailleurs, le média allemand présente Casablanca comme un centre financier en plein essor pour l’ensemble du continent africain, au moment où le Royaume se positionne comme un site sûr pour l’implantation de centres de données alimentés par des énergies renouvelables, issues notamment du solaire et de l’éolien, rapporte la MAP.



Il met également en avant le rôle du port de Tanger Med, désormais premier hub portuaire d’Afrique et parmi les plus importants au monde, soulignant qu’il dépasse en capacité des infrastructures européennes majeures.

Dans ce contexte, la même source souligne la nécessité d’élargir la coopération bilatérale pour s'engager dans des partenariats encore plus renforcés dans les domaines universitaire, scientifique et culturel, afin de consolider davantage les relations entre le Maroc et l’Allemagne.



Le chef de la diplomatie allemand s'est rendu au Maroc dans le cadre de la 2e session du dialogue stratégique multidimensionnel entre Rabat et Berlin, qui célèbrent cette année le 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques.