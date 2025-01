L’Initiative Royale pour l’Atlantique illustre le soutien du Royaume au développement de l'Afrique, a affirmé, vendredi à Laâyoune, le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kacou Adom.



"Si cette initiative n'avait pas existé, il aurait fallu la créer. Elle a été créée, et la Côte d'Ivoire la voit d'un bon œil. Pour nous, c'est un autre engagement qui démontre le soutien du Royaume du Maroc au développement de l'Afrique", a souligné M. Kacou Adom lors d'un point de presse tenu en marge de la cinquième session de la Grande Commission mixte de coopération Maroc-Côte d’Ivoire.



Le diplomate ivoirien a indiqué que son pays ne peut que souscrire "naturellement" à une telle initiative et "jouer la partition qui lui revient", relevant que la République de Côte d’Ivoire est bénéficiaire de la vision de SM le Roi Mohammed VI et des succès économiques et industriels du Royaume. "C'est la raison pour laquelle nous sommes à 100% derrière cette Initiative, et nous sommes attentifs justement à son développement et à son implémentation", a fait observer le diplomate.



Abordant la question du Sahara marocain, M. Kacou Adom a réitéré le soutien "indéfectible" de la Côte d’Ivoire à l'intégrité territoriale du Royaume et son appui à l'Initiative d'autonomie. "Pour la Côte d’Ivoire, cette position est non négociable", a-t-il dit, qualifiant l'Initiative d'autonomie proposée par le Maroc de solution "crédible et réaliste" pour la résolution du différend autour du Sahara marocain.