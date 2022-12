L'IMIS publie un Policy Paper sur le chantier de la protection sociale

L'Institut marocain d’intelligence stratégique a publié, mardi, un Policy Paper intitulé "Protection sociale au Maroc: 8 recommandations pour un État-stratège".



Menée par Hicham Kasraoui, consultant en stratégie et en Organisation, avec la contribution du président de l'IMIS, Abdelmalek Alaoui, et du directeur de la recherche au sein du même institut, professeur Ahmed Azirar, cette analyse porte sur la réforme historique du système national de protection sociale impulsée par le Roi Mohammed VI et qualifiée de "révolution silencieuse", indique l'IMIS dans un communiqué.



Ce document affiche une double ambition sur le plan stratégique. Il s'agit dans un premier temps de replacer cette réforme de la protection sociale dans son contexte général en explicitant les liens logiques qu'elle entretient avec les autres chantiers sociaux et économiques du pays, rapporte la MAP.



Dans un second temps, l'auteur de l'étude tente de mettre en avant toutes les opportunités de réforme que cette dynamique permet. L'objectif est de réussir le pari d'un lien social renforcé et d'une société qui institutionnalise sa solidarité traditionnelle, relève la même source.



L'IMIS a choisi ainsi de centrer ce Policy Paper sur les 8 actions qui se sont imposées au cours des travaux de recherche comme les conditions nécessaires à la réussite de cette grande réforme. Parmi ces actions, l'analyse propose de définir une politique sociale centrée autour d'une offre sociale intégrée et basée sur un système de protection cohérent et de développer les structures et les mécanismes de recouvrement social.



Pour les auteurs de cette étude, le succès de ce chantier de règne n’est pas uniquement la responsabilité de l'État et du gouvernement en charge de sa mise en œuvre. Ils appellent donc à la mobilisation et l'adhésion de tous les citoyens et de toutes les organisations citoyennes du pays.



L'IMIS est un think-tank consacré à l'étude des enjeux stratégiques du Maroc. L'Institut publie des ouvrages de référence sur le pays, dont "Un chemin marocain : 1999-2019 parcours d'un Royaume en transformation", "Le Maroc stratégique" ou "Une ambition marocaine".