L'Homme aux Philippines dès 700.000 ans? La piste du rhinocéros

Un fossile de rhinocéros, portant des traces de découpe et gisant à côté d'outils en pierre taillée, semble indiquer que l'Homme était présent aux Philippines il y a plus de 700.000 ans, ont annoncé mercredi des chercheurs.

Depuis 2,5 millions d'années, les Philippines forment un chapelet d'îles isolées du continent par de profonds bras de mer. Jusqu'à ce jour, la plus ancienne présence humaine dans ce pays, attestée par un os de pied, avait été datée de 67.000 ans.

Mais des découvertes sur le site archéologique de Kalinga, au nord de Luzon, semblent apporter la preuve indirecte que des représentants du genre Homo sont arrivés sur cette île bien avant l'homme moderne, selon ces chercheurs.

Le genre Homo inclut l'homme moderne (Homo sapiens) et les espèces apparentées aujourd'hui disparues telles que Homo erectus et Homo floresiensis notamment.

Des fouilles menées en 2014 par une équipe internationale ont permis de découvrir plus de 400 os fossiles, à côté de 57 outils en pierre taillée.

Les chercheurs ont trouvé des restes de cerf, de tortues, de lézards. Mais surtout "nous avons eu la chance extraordinaire de trouver un rhinocéros presque complet", raconte à l'AFP Thomas Ingicco, paléoanthropologue au Musée national d'histoire naturelle (MNHN) à Paris.

L'examen de ce rhinocéros - une espèce éteinte - en laboratoire a montré qu'"il portait des traces de boucherie laissées par des outils", indique le jeune chercheur, premier auteur de l'étude présentant ces résultats, publiée dans Nature.

"Nous avons repéré sur plusieurs os des stries provoquées par l'utilisation d'outils pour découper la viande. D'autres os ont été percutés par des outils pour faire sortir la moelle", détaille-t-il.

L'âge du rhinocéros, calculé par diverses méthodes de datation "pour être sûr", a été établi à environ 709.000 ans.

"Il est clair que des représentants du genre Homo ont mangé ce rhinocéros", affirme le chercheur. En revanche, "on ne sait pas s'ils l'ont tué ou s'ils l'ont consommé alors qu'il était déjà mort".

En l'absence de restes humains, toujours très rares, l'espèce qui peuplait cette île reste inconnue. S'agissait-il d'Homo erectus qui était présent en Asie à cette époque?

Autre question que se posent les scientifiques après cette découverte: d'où venaient ces Hommes? Et comment ont-ils fait pour rejoindre les Philippines, entourées d'eau?

L'Homme n'est pas capable de nager sur de longues distances contrairement à certains herbivores comme le rhinocéros, souligne le chercheur.

Un représentant du genre Homo aurait-il maîtrisé, avant Homo Sapiens, un mode de navigation? "On ne pense pas qu'ils en étaient capables", convient Thomas Ingicco.

"Cette colonisation s'est peut-être faite accidentellement par le biais de langues de terres arrachées à la côte à la suite d'un tsunami, phénomène rare mais bien documenté", avance le chercheur.

Les fouilles du site de Kalinga ont été principalement financées par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et le National Geographic.