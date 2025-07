Protection de la faune sauvage : Un vautour sauvé et relâché dans un site naturel approprié à Jerada

Un vautour retrouvé récemment dans une condition sanitaire critique dans la province de Jerada a été sauvé et relâché dans un site naturel approprié, a indiqué samedi l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF).



A la suite d'une alerte donnée lundi dernier par des habitants de la région, les agents de l’ANEF à Jerada sont intervenus en urgence pour se rendre sur les lieux afin de constater l’état du vautour fauve retrouvé dans une condition critique, vraisemblablement suite à une attaque de chiens errants, a précisé l’Agence dans un communiqué.



Il a été immédiatement transféré aux services de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) à Jerada, qui ont assuré les soins vétérinaires nécessaires, effectué les examens cliniques et les analyses de laboratoire appropriées, tout en assurant un suivi quotidien pendant trois jours.



Par la suite, les agents des Eaux et Forêts de Jerada ont pris en charge la récupération du vautour afin de poursuivre les soins et le suivi vétérinaire durant trois jours supplémentaires, jusqu’à son rétablissement complet, a fait savoir la même source, notant que les résultats des analyses ont confirmé l’absence de toute maladie grave, notamment la grippe aviaire, et une nette amélioration de l’état de santé de l’animal a été observée, avec une récupération totale de ses capacités physiques.



Ainsi, et dans le cadre du principe de réintroduction de la faune sauvage dans son milieu naturel, le vautour fauve a été relâché dans un site naturel approprié au sein de la province de Jerada, le samedi 26 juillet.



Cette intervention s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’ANEF pour la protection de la biodiversité, en assurant une réponse rapide aux alertes, en collaboration étroite avec l’ensemble des parties prenantes, notamment les services de l’ONSSA, selon le communiqué.