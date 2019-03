L’ENCG-Kénitra se penche sur le modèle marocain de management des entreprises

Les difficultés et contraintes des entreprises s’expliquent par leur mode de management. Force est de constater que nombre d’entreprises types peinent à trouver le modèle de management adéquat, ce qui pourrait entraîner des conséquences fâcheuses.

Des chercheurs et académiciens se pencheront les 3 et 4 mai prochain sur ce problème, dans le cadre de la 5ème édition du Workshop international de management 2019 (WIM) qui aura lieu à l'ENCG de Kénitra, sous le thème : «Quelles pratiques de management pour les entreprises d'aujourd'hui?».

Réunissant chercheurs et professionnels, cet événement annuel entend être un espace d’échange et de partage de connaissances originales et pertinentes dans le domaine du management. L’objectif étant de proposer des pistes de réflexions et de discussions permettant de comprendre, de décrire et d’analyser les pratiques et les décisions des entreprises dans leur environnement actuel.

Initiée par l’Ecole nationale du commerce et gestion à Kénitra et l’Université Ibn Tofail, cette manifestation scientifique examine les différents aspects de la vie des entreprises. C’est également un rendez-vous où des chercheurs et des professionnels venant de divers horizons se rencontrent et échangent autour des problématiques de gestion en particulier des entreprises.

Ainsi, comme pour les éditions précédentes, le WIM 2019 sera ouvert à un large éventail de thèmes de recherche en sciences de gestion.

Les ateliers thématiques proposés se déclinent en plusieurs axes dont «Logistique et Supply Chain Management», «Management international», «Stratégie d’entreprise & Système d’information organisationnel», «Marketing et techniques de vente», «Management public et gestion des territoires», «Entrepreneuriat & gestion des PME», «GRH et sciences de la communication», et «Gestions financière et fiscale des organisations».

Les chercheurs reconnaissent que le modèle de management approprié au sein des entreprises constitue sans conteste un levier de croissance, de rentabilité et de qualité.