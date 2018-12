L’EN de beach-soccer n’ira pas au Mondial

La sélection marocaine de beach-soccer s'est inclinée en demi-finales de l'édition 2018 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), face au tenant titre, le Sénégal sur le score de 2 buts à 7, jeudi à Sharm El Sheikh en Egypte.

Les hommes de Mustapha El Haddaoui qui avaient assuré leur présence en demi-finales grâce à une victoire face à la sélection malgache sur le score de 6 buts à 4, mardi pour le compte du 3ème et dernier match du 1er tour, ont été éliminés par le Sénégal. Les buts des Nationaux ont été inscrits par Miloud Nakhli et Nassim El Haddaoui, alors que ceux du Sénégal ont été signés par Lansana Diasi (2 buts), Hamidou Bari (2 buts), Saini Ndiaye, Raul Mundi et Nidal.

Le Sénégal devait affronter le Nigeria en finale vendredi, tandis que le Maroc et l’Egypte devaient jouer le match de classement.